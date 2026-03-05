Famalicão: Equipa de ciclismo do Famalicão aumenta em número e ambição

As equipas de ciclismo do FC Famalicão para a época 2026 foram apresentadas, assim como as competições e objetivos. No total, são 39 atletas; 18 da Academia e 21 elites/masters. «Representam dedicação, trabalho árduo e ambição», refere a direção.
Um crescimento que representa «a qualidade do nosso projeto, do empenho da estrutura técnica e do apoio fundamental das famílias e patrocinadores», afirma.
Assim, este ano estarão focados em marcar presença e lutar pelos melhores resultados no Campeonato Nacional XCM (cross-country), Campeonato Regional ACM, Campeonato Resistência de Famalicão, Campeonato XCO Póvoa de Varzim, Campeonato XCO Vila do Conde, Maratonas e Ultramaratonas e Granfondos (ciclismo estrada de longa distância).
«Queremos competir ao mais alto nível, evoluir individual e coletivamente e, acima de tudo, honrar a camisola que representamos», aponta.
«Para além das vitórias e classificações, o nosso grande objetivo é continuar a formar atletas e pessoas, promover valores como respeito, superação, disciplina e espírito de equipa», descreve.