Na jornada de abertura do nacional de futsal, o FC Famalicão jogou, na tarde deste domingo, em Vila do Conde e trouxe um ponto. Diante do Rio Ave, a equipa de Cláudio Martins empatou o encontro a quatro golos.

No Pavilhão de Desportos, o duelo entre vilacondenses e famalicenses não defraudou as expetativas. A equipa da casa começou por cima, mas valeu a eficácia do Famalicão que, aos 11 minutos, num autogolo de Moreira, fez o 0-1 e foi com esta vantagem que o jogo chegou ao intervalo, apesar das tentativas do Rio Ave.

No primeiro minuto da etapa complementar, foi a vez de Guilherme Rego, numa infelicidade, colocar a bola na própria baliza (1-1). O Famalicão volta à vantagem, aos 23 minutos, por Filipe Costa, mas o Rio Ave empata logo a seguir por Serginho. Aos 26 o famalicense Gui Torres é expulso e Miguel Ângelo aproveita a superioridade numérica para, pela primeira vez, colocar o Rio Ave a vencer (3-2). Também o guarda-redes da casa, Moreira, foi expulso e com mais um homem o Famalicão fez a igualdade, por Buzuzu aos 33 minutos e, no minuto seguinte, Rúben Santos fez o quarto para os famalicenses.

O Rio Ave arriscou o 5×4 e foi capaz de “receber” o empate, aos 39 minutos, por Francisco Silva.

Na próxima jornada, marcada paera o dia 20 de setembro, o FC Famalicão recebe o Sporting.