Famalicão: Equipa de futsal apresenta-se este sábado às 15 horas

A Câmara Municipal de Famalicão vai implementar medidas para tornar o recinto da feira semanal mais limpo após o seu fecho, às quartas-feiras.

A primeira, já na próxima semana, será a colocação de uma rede ao longo do curso do rio para impedir que o lixo, nomeadamente plásticos, seja arrastado pelo vento até à água.

Este assunto foi abordado na reunião de Câmara desta quinta-feira, antes da discussão dos temas da agenda. O vereador socialista Sérgio Cortinhas colocou algumas questões ao presidente da Câmara sobre o lixo que se acumula após o uso do recinto por parte dos feirantes. Quis saber porque é que os comerciantes não fazem limpeza, se não há medidas punitivas para os incumpridores ou prémios para os que limpam. Perguntou quando é que os serviços municipais do ambiente começam a higienizar o recinto. Sobre esta limpeza, recordou um vídeo (divulgado pelo PAN) que mostra um colaborador municipal a limpar o recinto e vê-se algum lixo a passar para a margem do rio.

Tanto o presidente da Câmara, Mário Passos, como o vereador do Ambiente, Hélder Pereira, lamentam que o recinto da feira semanal não fique limpo como era suposto após o mercado semanal. Isto apesar da existência de contentores para a separação do lixo e das campanhas de sensibilização junto dos vendedores.

Como há feirantes que não cumprem, e a Câmara reconhece que não são todos, estão a ser preparadas medidas mais punitivas. Uma delas é a colocação de barreiras nos portões para impedir a entrada livre, ou seja, o acesso far-se-á por cartão. Quem não cumprir não terá acesso. Segundo o vereador do Ambiente, esta medida deverá estar em funcionamento no início do próximo ano.

Sobre o vídeo, o vereador informou que o funcionário municipal garantiu que, depois de varrer, apanhou o lixo que caiu na margem. Hélder Pereira também referiu que a limpeza começa logo que todos os feirantes estejam fora do recinto e que não há compasso de espera.

Foto arquivo