Na tarde do próximo domingo, em Vila do Conde, a equipa de futsal do Famalicão dá o pontapé de saída para a nova época desportiva. Pela segunda vez consecutiva, o conjunto famalicense compete na Liga Placard e o adversário na abertura da prova é o Rio Ave. O jogo é às 15 horas.

Cláudio Martins é o treinador – regresso após passagem pelo Torrense – que vai liderar um plantel diferente da época passada, mas ainda com algumas caras conhecidas aquando da sua primeira passagem pelo clube. Foi na época de subida de divisão, em 2024/2025.

Para a presente temporada o objetivo é o de sempre: a manutenção. Isso foi mesmo foi garantido pelo capitão Ruizinho e pelo treinador após o jogo de apresentação, com o Caxinas, a 29 de agosto. Ambos querem evitar o sufoco vivido no final da época passada, com a permanência a ser garantida nos últimos segundos do último jogo do campeonato.

O plantel é jovem e tem pouca experiência de Liga Placard (é o segundo ano nesta competição) e o grande objetivo é, então, fazer uma prova mais tranquila do que a anterior. No jogo de apresentação, Ruizinho “pediu “anunciou” um passo de cada vez, «mas com ambição e horando o FC Famalicão». Cláudio Martins prometeu uma equipa à imagem da mística dos adeptos.