Ao final da tarde deste sábado, o Famalicão conseguiu a primeira vitória na Liga Futsal. Na terceira jornada, perante um Elétrico ainda invicto, os comandados de Cláudio Martins conseguiram vencer, por 3-1.

No Pavilhão Municipal das Lameiras, a equipa visitante adiantou-se cedo no marcador, mas o capitão Ruizinho empatou o jogo e foi com a igualdade que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte, Daniel Silva colocou o Famalicão em vantagem e, pouco tempo depois, Ruizinho bisa e define o resultado final, 3-1.

Na próxima jornada, a quarta, o Famalicão, que soma 4 pontos, vai a Braga.