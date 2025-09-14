Famalicão: Equipa de futsal consegue feito inédito

A equipa de futsal do FC Famalicão fez história, este sábado, ao vencer, 1-2, o Elétrico, na segunda jornada da Liga Placard. É a primeira vitória na época de estreia no principal campeonato nacional da modalidade.

Em Ponte de Sor, a equipa de Kitó Ferreira foi sólida e eficaz para sair com o triunfo por 2-1, com golos de Risi e Amílcar. Na primeira parte do encontro valeu o golo de Risi; na segunda, a equipa visitada conseguiu o empate que foi desfeito por Amílcar, num livre direto convertido com êxito na fase final do jogo.

Na próxima jornada, o Famalicão volta a jogar fora. Desta feita em casa da Quinta dos Lombos.