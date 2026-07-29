O FC Famalicão continua a preparar a nova temporada e anunciou, através das redes sociais, a chegada de dois novos reforços para a época 2026/2027. A equipa iniciou a pré-época na passada segunda-feira, com a realização dos habituais exames médicos, tendo cumprido o primeiro treino na terça-feira, numa fase em que o novo treinador ainda não foi oficialmente apresentado.

O mais recente reforço a ser oficializado é Gustavo Santos, mais conhecido no mundo do futsal por Guga. O jogador chega ao emblema famalicense proveniente do Pulo Futsal Campinas, do Brasil.

Outro dos reforços é Gui Torres. O ala português, de 25 anos, transfere-se da AD Fundão para reforçar a equipa na nova temporada.

Além das duas contratações já anunciadas, o FC Famalicão tem igualmente assegurada a chegada do guarda-redes Pedro Nunes, de 22 anos, ex-Quinta dos Lombos, bem como de Filipe Costa, proveniente do Caxinas. Para a posição de pivô, o clube contará ainda com Leandro Ribeiro, ex-Ferreira do Zêzere, e João Miguel, que representava a Roma 1927.

No que diz respeito às renovações, o capitão Ruizinho continuará ao serviço do clube. O ala/pivô, de 29 anos, prolongou a ligação ao FC Famalicão, que representa desde a época 2021/22. Também Rúben Santos renovou contrato e prepara-se para cumprir a quinta temporada consecutiva ao serviço do emblema minhoto.

Na baliza, Guilherme Rego e Cláudio Carvalho renovaram por mais uma época, enquanto o fixo Buzuzu também prolongou o vínculo com o FC Famalicão.

Os famalicenses continuam, assim, a preparar a nova temporada, naquela que será a segunda época consecutiva no principal escalão do futsal português. Recorde-se que, na temporada passada, a equipa garantiu a permanência de forma dramática, graças a um golo de Alan Gitahy, apontado a apenas 28 segundos do apito final da partida frente ao Fundão. / / Tiago Torres