Famalicão: Equipa de futsal defende primeiro lugar em casa

A Iniciativa Liberal Famalicão questionou o presidente da Câmara, Mário Passos, sobre o projeto de remodelação do Estádio Municipal. Os responsáveis da IL alegam que precisam de mais informação para que possam tomar uma posição sobre o assunto. Começam por saudar a intenção de remodelar o Estádio, mas querem ter acesso ao estudo de viabilidade económico-financeira, «várias vezes citado pelo presidente Mário Passos durante a apresentação, considerando-o um documento fundamental para aferir a viabilidade económica do projeto».

Especificamente, a IL quer saber se a habitação não está excluída; qual o valor atual da renda anual paga pela Futebol Clube Famalicão SAD atualmente e qual a previsão após a conclusão do projeto. Pergunta se a Câmara Municipal de Famalicão vai apresentar alguma garantia para com os concorrentes à construção e exploração do espaço, nomeadamente comprometendo-se a pagar a renda pela utilização do espaço, caso a Futebol Clube Famalicão – Futebol SAD deixe de ter condições para o fazer.

A IL interroga se está previsto pela Câmara Municipal algum investimento no reforço das acessibilidades ao Estádio Municipal, «visto tratar-se de uma zona com algum congestionamento, fator que pode ser agravado com a execução do presente projeto».

Há também questões relativas à sustentabilidade, nomeadamente se há algum estudo relativo aos possíveis efeitos de impermeabilização de terrenos naquela zona.