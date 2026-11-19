Na noite desta quarta-feira, a contar para a jornada 8 da Liga Placard Futsal, o Famalicão foi goleado, 6-1, no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa. Diante do bicampeão nacional Benfica, o conjunto famalicense não teve grandes argumentos e ao intervalo já perdia por 3-0. Na segunda parte, o Benfica voltou a marcar mais três golos e Gui Torres, que já tinha marcado na derrota com o Portimonense, voltou a faturar o golo de honra do conjunto de Cláudio Martins.

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O Famalicão mantém os 4 pontos e a 27 deste mês recebe o Leões de Porto Salvo.