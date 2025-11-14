Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Equipa de futsal derrotada pelo Benfica

Na abertura da nona jornada da Liga Placard futsal, o FC Famalicão viajou até Lisboa para defrontar o campeão nacional em título, líder da classificação e perdeu, por 4-2.

Ao final da tarde desta sexta-feira, a primeira parte não teve golos. O Benfica começou melhor e criou várias oportunidades; o FC Famalicão também ameaçou a baliza de Léo Gugiel que foi obrigado a algumas defesas complicadas.

O Benfica abriu as hostilidades logo no reatamento, com dois golos. Quando as duas equipas jogavam em “3×3” – por expulsão de Amílcar e do guarda-redes benfiquista – , Alan Gitahy reduziu, mas a resposta contrária foi rápida e elevou o marcador para 4-1. Já no último minuto, Rodrigo Pereira reduziu para o Famalicão e fixa o marcador em 4-2.

Apesar do desaire, a formação de Kitó Ferreira está a fazer um bom campeonato na época da estreia entre as melhores equipas nacionais.

O Famalicão mantém os 11 pontos e na próxima quarta-feira recebe o Sporting, segundo da classificação.

Famalicão: Zabiri bisa na derrota com o Paços de Ferreira

Na manhã desta sexta-feira, o FC Famalicão recebeu, no Estádio Municipal, o Paços de Ferreira, formação da segunda liga, para um jogo de preparação. A equipa de Hugo Oliveira perdeu, por 2-4, sendo que os dois golos famalicenses foram marcados por Zabiri, o jovem que pontificou no último mundial sub-20.

Recorde-se que está a decorrer uma pausa competitiva para compromissos das seleções e o FC Famalicão tem vários jogadores fora: Mathias de Amorim, nos sub-21 portugueses; Léo Realpe na seleção nacional do Equador e Pedro Bondo em Angola. Gustavo Sá também foi chamado para os sub-21, mas regressou a Famalicão para recuperar de um problema físico contraído no encontro com o FC Porto.

Foto FC Famalicão

Famalicão: Mau tempo adia magusto em Gavião

O magusto que estava previsto para este sábado, dia 15 de novembro, foi adiado para o dia 1 de dezembro (feriado), mantendo o mesmo horário e propósitos do convívio.

O evento é uma organização da junta e das associações da freguesia de Gavião. Começa às 15 horas, no polidesportivo das Ribeiras. Além das castanhas assadas e do vinho, inclui porco no espeto.

A animação está garantida pelo Grupo Infantil e Juvenil de Santiago de Gavião.

Junta de Novais reforça apelo ao civismo: Ecopontos não são depósitos de frigoríficos e outros monos

A freguesia de Novais voltou a registar casos de abandono de monos junto aos ecopontos, incluindo frigoríficos, apesar dos repetidos apelos da junta de freguesia. Estes atos demonstram falta de civismo e desrespeito pelo espaço público.

A junta recorda que os ecopontos têm como finalidade exclusiva a separação de resíduos recicláveis e sublinha a importância de cada cidadão contribuir para manter a freguesia limpa e cuidada.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão disponibiliza um serviço gratuito de recolha ao domicílio para equipamentos ou objetos de grande volume, garantindo uma alternativa correta e prática para o destino destes materiais.

A autarquia apela a todos para que respeitem o espaço público e ajudem a preservar o ambiente da freguesia.

Famalicão: População de Ribeirão em alerta por possível técnica de assalto a casas

Nos últimos dias, moradores de Ribeirão, em Famalicão, têm reportado a presença de três homens que circulam pela vila numa Fiat Palio de cor escura e que, alegadamente, andam a deixar marcas nas caixas do correio, com uso de fitacola transparente. Segundo os relatos, estas marcações surgem sobretudo em habitações que parecem estar momentaneamente sem moradores.

Os indivíduos, que não aparentam ser portugueses, têm sido descritos como facilmente identificáveis: deslocam-se sempre em grupo, frequentemente estão de chinelos e usam roupa pouco adequada ao estado o tempo, como t-shirts.

Este comportamento pode indicar uma técnica usada para sinalizar casas potencialmente vulneráveis a assaltos. A GNR já foi informada da situação e encontra-se a desenvolver as diligências necessárias para identificar os suspeitos e garantir a segurança da população.

As autoridades aconselham os residentes a permanecer atentos e a reportar qualquer movimento suspeito através do número 252 501 360.

Famalicão: Diogo Tavares é baixa para vários meses

O jogador de futsal do FC Famalicão sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo – rotura do ligamento cruzado anterior – que o vai afastar dos pavilhões durante vários meses.

Diogo Tavares confirmou a lesão numa publicação nas redes sociais. O jogador não será opção de Kitó Ferreira para muito tempo, a começar já esta sexta-feira, em casa do líder do campeonato, o Benfica, partida marcada para as 19h30.

Famalicão: Motociclista em estado grave depois de colisão com camião que obrigou ao corte da N14

Um motociclista ficou, ao final da tarde desta quinta-feira, com ferimentos considerados graves, na sequência da colisão com um camião.

O acidente aconteceu às 18h00, em plena N14, na freguesia de Arnoso Sta Maria, em Famalicão.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

A vítima, em estado grave, foi encaminhada para o hospital de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.