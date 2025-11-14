Famalicão: Equipa de futsal derrotada pelo Benfica

Na abertura da nona jornada da Liga Placard futsal, o FC Famalicão viajou até Lisboa para defrontar o campeão nacional em título, líder da classificação e perdeu, por 4-2.

Ao final da tarde desta sexta-feira, a primeira parte não teve golos. O Benfica começou melhor e criou várias oportunidades; o FC Famalicão também ameaçou a baliza de Léo Gugiel que foi obrigado a algumas defesas complicadas.

O Benfica abriu as hostilidades logo no reatamento, com dois golos. Quando as duas equipas jogavam em “3×3” – por expulsão de Amílcar e do guarda-redes benfiquista – , Alan Gitahy reduziu, mas a resposta contrária foi rápida e elevou o marcador para 4-1. Já no último minuto, Rodrigo Pereira reduziu para o Famalicão e fixa o marcador em 4-2.

Apesar do desaire, a formação de Kitó Ferreira está a fazer um bom campeonato na época da estreia entre as melhores equipas nacionais.

O Famalicão mantém os 11 pontos e na próxima quarta-feira recebe o Sporting, segundo da classificação.