Famalicão: Equipa de futsal derrotada pelo Ferreira do Zêzere

Ao final da tarde do passado sábado, o FC Famalicão perdeu, 5-0, com o Ferreira do Zêzere. O encontro, de preparação para a nova época, valia o Troféu Mosteiro do Leitão, disputado no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere.

Ao intervalo, a equipa da casa já vencia por 3-0, vantagem que foi alargada no decurso da segunda parte.

As duas equipas vão competir no principal campeonato nacional de futsal, sendo que para o FC Famalicão, treinado por Kitó Ferreira, será uma estreia.

Foto: Reprodução Facebook SC Ferreira do Zêzere