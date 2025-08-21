Famalicão: Equipa de futsal disputa troféu em Ferreira do Zêzere

Fundado em 1931, o FC Famalicão cumpre esta quinta-feira 94 anos de vida. Um trajeto desportivo que viveu amarguras, mas também muito sucesso que tem o seu apogeu na presente época desportiva, porque, pela primeira vez na sua história, o clube tem todas as suas principais equipas – futebol (masculino e feminino) e futsal – nas primeiras divisões nacionais. Um feito só igualado por mais quatro clubes nacionais (Rio Ave, Sporting, Benfica e Braga).

Desta história, muitos outros sucessos se contam. Desde logo, a primeira presença europeia de uma equipa de futebol, na Youth League, em 2023/2024; o inédito título nacional sub-19 (22/23); a vitória, também inédita, da Taça de Portugal de futebol feminino (22/23) e a subida da equipa de futsal à Liga Placard, na época passada.

Reza ainda nesta história a subida, em 18/19, da equipa principal à I Liga, sob a égide da SAD constituída nessa época. Desde então, a equipa não mais saiu do principal campeonato nacional e com o registo da melhor classificação de sempre na prova, na época de estreia, com um sexto lugar e, também, a presença na meia final da Taça de Portugal, feito que repetiria mais tarde.

Este é um breve registo dos sucessos desportivos do FC Famalicão nos últimos anos, dos quais não se pode dissociar a construção da Academia, hoje um Centro de Treinos moderno, que tem condições infraestruturais para o desenvolvimento do talento desportivo.

A história do FC Famalicão faz-se, ainda, com muito mais, com o esforço de tantos e a dedicação de milhares que impulsionam este projeto desportivo… cada vez mais eclético.