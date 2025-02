Famalicão: Equipa de futsal eliminada da Taça de Portugal

Na noite desta sexta-feira, num Pavilhão Municipal cheio e que não regateou o apoio, o Famalicão foi incapaz de impedir que o Ferreira do Zêzere mostrasse a sua superioridade. A derrota, 2-8, na partida dos oitavos de final da Taça de Portugal, foi esclarecedora e justificativa do melhor jogo da equipa da Liga Placard, enquanto que os famalicenses tentam lá chegar, estando na fase de apuramento de campeão da segunda divisão.

Na primeira parte, logo aos 2 minutos, um autogolo de Ciro dá a vantagem ao Ferreira do Zêzere que, pouco tempo depois, chega ao segundo, por Jô. Entrou bem a equipa visitante, mas a reação do Famalicão foi rápida e Rúben Santos dispara para o primeiro golo. Nova resposta do Ferreira, por Chico Oliveira, que ganha nova vantagem de dois golos. Também não demorou muito o quarto, por Alan Githay, e o quinto por Barreto, a seis minutos do final da primeira parte.

O Famalicão atinge a quinta falta a pouco mais de 4 minutos do intervalo e, com a sexta e sétima faltas, leva o adversário para livres da marca de 10 metros. Cláudio, que foi chamado para estes lances, defendeu dois e impediu o avolumar do resultado que ao intervalo já mostrava um 1-5.

Em suma, o Ferreira do Zêzere puxou dos galões e soube aproveitar os erros do Famalicão que, por exemplo, cometeu sete faltas, algumas em situações perfeitamente evitáveis.

A segunda parte começou com a equipa visitante a jogar em superioridade numérica, ainda pela expulsão de um famalicense no final da primeira parte. Nesta fase, o Ferreira teve duas boas oportunidades para aumentar a vantagem no marcador que acabaria por acontecer por Rui Fortes, dois minutos após o reatamento.

Com o resultado em 1-6, a vida do Famalicão, que já era difícil, complicou-se, ainda mais. E o sétimo golo, um novo autogolo, num infortúnio de Ruizinho, foi a prova dessas dificuldades que o conjunto de Paulinho Roxo enfrentou ao longo de todo o jogo.

Mesmo assim, a equipa nunca se escondeu e, a quatro minutos do final, Amílcar Gomes fez o segundo golo da equipa, para logo a seguir Kaká fazer o oitavo golo do Ferreira e fechar o marcador em 2-8.