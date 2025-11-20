Famalicão: Equipa de futsal entra mal e sofre pesada derrota

Na noite desta quarta-feira, a contar para a décima jornada da Liga Placard futsal, o FC Famalicão nunca teve argumentos para discutir o jogo com o Sporting e perdeu por esclarecedores 2-10. Uma má entrada na partida, com o golo sofrido nos primeiros segundos e mais três nos primeiros dez minutos, abalaram a estratégia que Kitó Ferreira teria para o jogo.

Antecipadamente adivinhavam-se muitas dificuldades perante uma das melhores equipas nacionais que vinha “ferida” de uma surpreendente derrota caseira. Os famalicenses ainda reagiram, com um golo de Ricardo Vieira, mas antes do intervalo o adversário chegou ao quinto golo.

A segunda parte não foi diferente. Se Buzu ainda fez o 2-5, logo a seguir o Sporting fez mais dois golos e alargou uma vantagem que terminou nos expressivos 2-10.

Apesar do desaire, o FC Famalicão mantém o sétimo posto, com 11 pontos. Na próxima jornada, marcada para o dia 29 deste mês, visita a AD Fundão, um dos últimos da classificação.

Foto arquivo