Famalicão: Equipa de futsal já tem adversário na Taça de Portugal

O Famalicão vai jogar a próxima eliminatória da Taça de Portugal de futsal, marcada para o fim de semana de 4 e 5 de abril, em casa do Arsenal da Maia, formação da 2.ª divisão.

O sorteio, que foi realizado esta quarta-feira, reuniu 16 equipas, sete emblemas da 2.ª divisão e nove da Liga Placard. Os vencedores seguem para a Final Eight, que se disputa entre 22 e 26 de abril.

Recorde-se que a formação famalicense, treinada por Hugo Oliveira, eliminou, no passado sábado, o Marítimo, com uma vitória por 5-2. O Arsenal da Maia deixou pelo caminho o Valpaços Futsal, também da 2.ª divisão.