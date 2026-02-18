Concelho, Desporto, FC Famalicão

Famalicão: Equipa de futsal já tem adversário na Taça de Portugal

O Famalicão vai jogar a próxima eliminatória da Taça de Portugal de futsal, marcada para o fim de semana de 4 e 5 de abril, em casa do Arsenal da Maia, formação da 2.ª divisão.

O sorteio, que foi realizado esta quarta-feira, reuniu 16 equipas, sete emblemas da 2.ª divisão e nove da Liga Placard. Os vencedores seguem para a Final Eight, que se disputa entre 22 e 26 de abril.

Recorde-se que a formação famalicense, treinada por Hugo Oliveira, eliminou, no passado sábado, o Marítimo, com uma vitória por 5-2. O Arsenal da Maia deixou pelo caminho o Valpaços Futsal, também da 2.ª divisão.

Famalicão: André Narciso no FC Famalicão x Casa Pia

O árbitro da AF de Setúbal é o escolhido para dirigir a partida entre o FC Famalicão e o Casa Pia, da 23.ª jornada da I Liga.

Na noite da próxima segunda-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, André Narciso terá a companhia de Pedro Mota e Rúben Silva. Flávio Lima é o quarto árbitro; VAR: Pedro Ferreira e AVAR: Nuno Eiras

Famalicão: Ação de sensibilização dedicada à prevenção da burla contra idosos

A Junta de Freguesia de Esmeriz, em colaboração com a Guarda Nacional Republicana (GNR) e com a CSIF LEC, promove uma ação de sensibilização dedicada à prevenção da burla contra idosos.

Está marcada para o Centro Social e Paroquial, no dia 3 de março, com início às 10h30. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade.

O objetivo é alertar para comportamentos de risco e reforçar a proteção dos idosos, para que vivam com segurança, respeito e dignidade.

Os esquemas fraudulentos continuam a existir e comprometem os seus bens e a sua tranquilidade.

Famalicão: Papa Léguas classifica-se em 4º lugar na 3ª divisão de pista curta

No passado fim de semana, na pista coberta do Altice Forum de Braga, a equipa masculina Papa Léguas terminou o Campeonato Nacional da 3.ª divisão, de pista curta, em quarto lugar, entre 22 formações participantes. Um bom resultado que, no entanto, não permitiu a subida à 2.ª divisão.

A equipa famalicense apresentou uma formação muito jovem, composta por atletas dos escalões de sub-18, sub-20 e sub-23, todos formados no clube.

Individualmente, Francisco Fernandes venceu os 60 metros e o salto em comprimento, com 7,06 metros, marca de qualificação para o Campeonato da Europa sub-18; José Ribeiro venceu o salto com vara e nos 60 metros barreiras; Duarte Pinto foi quarto no salto em altura e sexto no triplo salto.

Guilherme Enes foi sexto no lançamento do peso; Martim Matos, décimo nos 1500 e 800 metros; Daniel Silva, oitavo nos 5000 metros marcha e 16º nos 3000 metros; Francisco Azevedo, décimo primeiro nos 400 metros e a estafeta de 4 x 400 metros classificou-se em nono lugar.

 

Cinco condutores apanhados com excesso de álcool

Nas cidades de Braga e Vila Nova de Famalicão, a PSP deteve cinco pessoas, com idades compreendidas entre os 27 e 69 anos, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Submetidos ao teste, acusaram uma TAS entre 1,34 e 2,45 g/l no sangue.

As detenções aconteceram nos últimos dias, segunda e terça-feira.

Famalicão: Seis jovens, entre os de 16 e 20 anos, detidos por tráfico de droga

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

A PSP deteve, na cidade de Vila Nova de Famalicão, seis cidadãos, com idades compreendidas entre os 16 e 20 anos, por tráfico de droga. Na ocasião, foi apreendida haxixe suficiente para cerca de 97 doses, cocaína para cerca de 34 doses e 0,5 gramas de liamba, bem como a quantia de 189 euros em dinheiro.

Os detidos foram notificados para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.