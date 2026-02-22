Concelho, Desporto, FC Famalicão

Famalicão: Equipa de futsal perde em casa e cai nos lugares de despromoção

Na jornada 16 da Liga Placard, o FC Famalicão recebeu o Torreense e perdeu. O jogo, disputado no Pavilhão Municipal das Lameiras, ao final da tarde deste sábado terminou com os visitantes a vencerem por 2-0. Com esta derrota, o conjunto famalicense caiu nos lugares de despromoção, com 13 pontos e o décimo segundo lugar (antepenúltima posição).

Na próxima jornada, marcada para o dia 27 deste mês, a equipa de Hugo Oliveira visita o Braga, quarto da classificação com 26 pontos.

Recorde-se que esta época é de estreia do FC Famalicão no principal campeonato nacional. A equipa ainda está na Taça de Portugal (oitavos de final) e tem como grande objetivo a manutenção no campeonato.

Famalicão: Foi preso homem que terá incendiado duas casa na Carreia

Ficou em prisão preventiva o homem, com cerca de 40 anos, suspeito de ter ateado dois incêndios em habitações na rua Bairro Gabriel Bezerra, em Carreira, Famalicão. Segundo o CM, a decisão foi tomada este sábado pelo juiz de turno do Tribunal de Barcelos, após a detenção efetuada pela Polícia Judiciária de Braga.

Os fogos deflagraram na manhã de sexta-feira, com poucas horas de intervalo, e destruíram duas casas, obrigando ao realojamento de três pessoas. A segunda ocorrência, numa moradia sem ligação elétrica, reforçou as suspeitas de mão criminosa. O suspeito, residente em Delães, foi identificado através de testemunhos e imagens de videovigilância.

Famalicão: Equipa feminina derrotada em Barcelos

Na sétima jornada da fase de apuramento de campeão da segunda divisão, o Famalicão jogou em Barcelos e perdeu, de forma clara, 4-0, com o Gil Vicente.

A equipa da casa fez dois golos em cada metade do encontro e, com mais três pontos, subiu ao terceiro lugar, com 11 pontos. As famalicenses, que na jornada anterior tinham conquistado a primeira vitória nesta fase (2-1, sobre o Albergaria), somam 5 pontos e são sétimas da classificação.

Na próxima jornada o Famalicão recebe a JuveForce.

Famalicão: PJ investiga fogo em duas casas, separadas por 200 metros

Dois incêndios atingiram casas na freguesia de Carreira, esta sexta-feira de manhã, e estão agora a ser investigados pela Polícia Judiciária de Braga devido a suspeitas de mão criminosa. Pelo menos três pessoas ficaram desalojadas e receberam apoio dos serviços de Ação Social da Câmara de Vila Nova de Famalicão.

O primeiro fogo deflagrou pelas 09h00, na rua do Bairro Gabriel Bezerra, e destruiu completamente a habitação, apesar da intervenção rápida dos bombeiros voluntários de Riba de Ave.

Pouco depois, os mesmos bombeiros foram alertados para um segundo incêndio, a cerca de 200 metros do primeiro. Desta vez, a casa afetada estava sem eletricidade e em condições precárias, mas tinha um morador no interior. As chamas começaram por volta das 12h00.

A GNR esteve presente nos dois locais e, devido a dúvidas sobre a origem dos incêndios, acionou a Polícia Judiciária de Braga, que procedeu à investigação no terreno.

Famalicão: Mathias de Amorim regressa após castigo e confia na vitória sobre o Casa Pia (c/vídeo)

Mathias de Amorim, após cumprir 2 jogos de castigo, pela expulsão em Barcelos, com o Gil Vicente, já pode entrar nas opções do treinador Hugo Oliveira para a receção ao Casa Pia, na noite desta segunda-feira. O médio, um dos habituais titulares no meio campo, aposta na vitória perante um adversário «que está numa boa série, com quatro jogo sem perder».

A crença na vitória «advém da confiança dos jogadores e do trabalho que realizamos ao longo da semana», refere o jogador. Na antevisão ao jogo, Mathias de Amorim passa um olhar pelo seu percurso no Famalicão, onde «evolui muito»; do «orgulho» em representar a seleção nacional sub-21 e do trabalho, «muito trabalho», que ainda falta «para chegar à seleção principal».

Confira, no vídeo, as declarações do jovem do FC Famalicão.

 

Recolha de lixo em todo o concelho de Famalicão passa para a noite

A partir de 16 de março de 2026, a recolha de lixo porta a porta no concelho de Vila Nova de Famalicão passará a ser feita apenas durante a noite.

Os moradores deverão colocar os resíduos à porta entre as 19h00 e as 21h00, mantendo-se os dias de recolha habituais em cada freguesia. A principal mudança prende-se apenas com o horário, que deixa de ser diurno.

A Câmara Municipal anunciou ainda que será entregue brevemente um folheto informativo nas caixas de correio, com todos os detalhes sobre o novo serviço.

Lions Clube de Famalicão doa 17 mil euros à Associação Dar as Mãos

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão doou 17 000€ à Associação Dar as Mãos, uma organização que desenvolve projetos de apoio social no concelho. Este montante resulta das várias ações que o Lions tem vindo a promover, demonstrando o seu compromisso com a comunidade local.

O valor entregue reverte para a aquisição de uma carrinha, equipamento essencial para facilitar a ação da associação Dar as Mãos junto da população famalicense, permitindo o transporte de bens e o apoio direto a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.