Famalicão: Equipa de futsal perde em casa e cai nos lugares de despromoção

Na jornada 16 da Liga Placard, o FC Famalicão recebeu o Torreense e perdeu. O jogo, disputado no Pavilhão Municipal das Lameiras, ao final da tarde deste sábado terminou com os visitantes a vencerem por 2-0. Com esta derrota, o conjunto famalicense caiu nos lugares de despromoção, com 13 pontos e o décimo segundo lugar (antepenúltima posição).

Na próxima jornada, marcada para o dia 27 deste mês, a equipa de Hugo Oliveira visita o Braga, quarto da classificação com 26 pontos.

Recorde-se que esta época é de estreia do FC Famalicão no principal campeonato nacional. A equipa ainda está na Taça de Portugal (oitavos de final) e tem como grande objetivo a manutenção no campeonato.