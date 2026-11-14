Às 15 horas deste sábado, a contar para a sétima jornada da Liga Placard Futsal, o Famalicão recebe o Portimonense, equipas que somam apenas quatro pontos.

O jogo é no Pavilhão das Lameiras e na compra de um bilhete tem a oferta de mais um.

O treinador do Famalicão, Cláudio Martins, quer oferecer os três pontos aos adeptos, mas para que tal aconteça, reconhece que “temos de apresentar a nossa melhor versão”.

O campeonato esteve parado para os compromissos da seleção nacional e neste período o Famalicão venceu, em Espanha, o VII Trofeo Cidade de Ferrol.