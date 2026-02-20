Concelho, Desporto, FC Famalicão

Famalicão: Equipa de futsal recebe Torreense em jogo de entrada gratuita

A Liga Placard de futsal regressa este fim de semana, com a jornada 16 e o FC Famalicão recebe o Torrense. A partida é este sábado, às 18 horas, no Pavilhão Municipal das Lameiras.

O encontro é de estreia (para o campeonato) para o novo treinador, Hugo Oliveira, que no passado sábado já liderou a equipa na quarta eliminatória da Taça de Portugal, que o Famalicão venceu (5-2, ao Marítimo).

O jogo deste sábado coloca frente a frente o nono (Torreense, com 14 pontos) e o décimo (FC Famalicão, com 13 pontos).

A entrada é gratuita, até à limitação do pavilhão, com a obrigatoriedade de levantamento de bilhete.

Deixe um comentário

Famalicão: Concelho confirma-se como o maior exportador do Norte e o terceiro do país

Vila Nova de Famalicão continua a ser o município mais exportador da Região Norte e o terceiro a nível nacional. Segundo os mais recentes dados macroeconómicos divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2025 o concelho registou exportações no valor de cerca de 2.679 milhões de euros, preservando um posicionamento consistente face ao ano anterior, apenas superado por Lisboa e Palmela.

Este desempenho confirma a relevância do concelho nos indicadores estruturais da economia, nomeadamente no comércio internacional, na balança comercial e no Valor Acrescentado Bruto (VAB) das indústrias transformadoras, refletindo a capacidade produtiva, a elevada incorporação de valor acrescentado e a competitividade externa do tecido empresarial.

Analisado o saldo da balança comercial, o município apresentou um superavit de 952,8 milhões de euros, o segundo melhor a nível nacional, atrás de Setúbal. Este resultado mostra que exporta significativamente mais do que aquilo que necessita importar.

A dimensão industrial é também comprovada pelo VAB das indústrias transformadoras. Famalicão gerou cerca de 1.373 milhões de euros de VAB industrial, o segundo a nível nacional, atrás de Lisboa.

Os dados divulgados pelo INE representam, para o presidente da Câmara Municipal, «um registo que se tem repetido e que expressa a dinâmica empresarial do concelho, que contribui de forma muito significativa para a economia nacional». Mário Passos realça que «este dinamismo económico» tem sido acompanhado por uma evolução estrutural na área da inovação e da ciência, em linha com a estratégia municipal “Do Made IN ao Created IN”.

Famalicão: Ciclo de Conferências para celebrar 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia

Para assinalar 40 anos de integração de Portugal na União Europeia (1986-2026), a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco recebe, entre 5 de março e 28 de maio, o Ciclo de Conferências “De Famalicão para o Mundo… E a Europa tão perto de nós!”.

Estas conferências vão decorrer quinzenalmente, das 18h30 às 21h00, reunindo especialistas como Paulo Cunha, Azeredo Lopes e Augusto Santos Silva. O objetivo passa por debater temas como os populismos, as migrações, as alterações climáticas e a geoestratégia.

O evento está acreditado pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão (CFAEVNF) com 15 horas de formação e é aberto ao público em geral mediante inscrição obrigatória através do email famalicaoparaomundo@gmail.com

O programa completo encontra-se disponível no portal do município.

Famalicão: Made IN promove sessão sobre apoios às empresas

O Município de Famalicão, através do Gabinete Made In, promove, no próximo dia 3 de março, uma sessão de esclarecimento dedicada às oportunidades de financiamento para as empresas, no âmbito do Portugal 2030.

A iniciativa decorre entre as 15h00 e as 18h00, no Gabinete Famalicão Made IN. A participação é gratuita, mas limitada a um máximo de 30 participantes. Por isso, os interessados podem garantir lugar através da inscrição prévia obrigatória em www.famalicaomadein.pt.

Segundo o Município, o objetivo é ajudar empresários e gestores a conhecer os principais incentivos e apoios ao investimento disponíveis em 2026. Durante a sessão serão ainda abordados os critérios de elegibilidade e o papel da inovação na competitividade empresarial.

Famalicão: Poesia inédita de Vasco de Carvalho em destaque na Biblioteca Camilo Castelo Branco

A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco apresenta, entre 2 e 31 de março, uma exposição dedicada à divulgação da poesia inédita do escritor Vasco de Carvalho, quando passam 65 anos sobre o seu falecimento.

Integrada na estratégia de valorização e divulgação do acervo da biblioteca, a iniciativa dá a conhecer ao público um conjunto de poemas até agora nunca publicados, integrados no espólio documental do escritor.

Famalicão: Conheça lojas de comércio com história em visitas comentadas

A Confeitaria Bom Gosto, a loja Carmina, a Casa Marinheiro, a Casa Freitas ou o edifício da Pensão Ferreira são alguns dos estabelecimentos comerciais do centro da cidade que têm histórias para contar e que a Câmara Municipal convida a visitar num passeio comentado. A iniciativa acontece no 21 de março, a partir das 14h30.

Através desta iniciativa, pretende-se dar a conhecer estabelecimentos tradicionais de relevância cultural e patrimonial e que fazem parte da história de Vila Nova de Famalicão. Ao mesmo tempo, promove a aproximação do público aos comerciantes. A participação nas visitas guiadas é gratuita, mediante inscrição, até 19 de março, através do email comerciodavila@famalicao.pt

Estas lojas são alguns dos estabelecimentos que integram a rede de reconhecimento do legado comercial local e da identidade famalicense, estando integradas e classificadas no programa municipal “Comércio com História”, do qual fazem já parte dezanove estabelecimentos, catorze na cidade, quatro na vila de Joane e um na vila de Ribeirão.

Para além do reconhecimento público e da valorização destes espaços comerciais, o programa “Comércio com História” associa-se ao inventário nacional promovido pela Direção-Geral das Atividades Económicas; consequentemente, os estabelecimentos reconhecidos beneficiam das medidas de proteção e dos incentivos fiscais previstos, quer em regulamento municipal, quer na Lei n.º 42/2017, de 14 de junho.

 

Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio numa habitação na Carreira

Na manhã desta sexta-feira, os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave foram acionados para um incêndio no interior de uma habitação, na rua Bairro Gabriel Bezerra, na Carreira.

O alerta foi dado por volta das 09h45 e no local estão duas viaturas dos bombeiros e sete operacionais a combater as chamas.

Até ao momento não há registo de vítimas.