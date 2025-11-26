Famalicão: Equipa de futsal reforçada com fixo ex-Elétrico

Famalicão: Balcão Único regista uma média de 25 mil serviços por ano
O Balcão Único de Atendimento (BUA) da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão celebra esta quarta-feira 10 anos de prestação de serviços à comunidade.
Abriu a 26 de novembro de 2015 para centralizar todo o atendimento ao público do Município de Famalicão, garantindo, ainda, proximidade, funcionalidade e celeridade.
Os famalicenses aderiram e, atualmente, o Balcão Único de Atendimento é a principal porta de entrada para os serviços municipais. De tal forma que nos últimos anos registou uma média de 25 mil atendimentos por ano.
A experiência relatada por quem recorre frequentemente aos serviços é positiva. É o caso de Mafalda Pereira, funcionária forense. «Trouxe-me muitas vantagens, porque, como está tudo concentrado num único local, é mais fácil tratar todos os assuntos que tenho de tratar aqui na Câmara», relatou. Ideia corroborada também por Feliz Pereira, empresário, para quem «a experiência ao longo destes anos tem sido esplêndida. Sempre que surge uma necessidade ou um problema ele fica resolvido e isso é muito importante».
Para assinalar a primeira década do BUA, o presidente da Câmara passou pelos serviços na manhã desta quarta-feira, cumprimentando todos os colaboradores do serviço. O autarca famalicense, que em 2015 tinha a pasta da Modernização Administrativa, disse que o Município vai continuar a investir na digitalização e modernização administrativa, de forma a facilitar ainda mais os procedimentos e processos na ligação entre autarquia e cidadãos.
Recorde-se que o Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está instalado nos Paços do Concelho. Está aberto ao público de segunda a quinta, das 09h00 às 17h30 (encerramento dos serviços de Tesouraria às 16h30), e à sexta, entre as 09h00 e as 12h00.
Famalicão: David Silva arbitra Moreirense FC x FC Famalicão
O árbitro da AF Porto é o escolhido para dirigir o jogo entre o Moreirense e o FC Famalicão, a contar para a décima segunda jornada da Liga.
No encontro que terá lugar às 15h30 do próximo sábado, David Silva tem como assistentes Carlos Campos e Nelson Cunha; Vítor Lopes é o quarto árbitro.
No VAR, Luís Ferreira; AVAR, Valdemar Maia.
Famalicão: Há roupa que retarda o envelhecimento da pele
Rui Martins, da empresa famalicense Inovafil, foi o convidado do podcast do Expresso “Na Liga dos Inovadores”, de Elisabete Miranda e Pedro Lima. Habitualmente convidam gestores, diretores e profissionais para falar do que de inovador e diferenciador está a ser feito nas empresas portuguesas.
Quando lhe perguntam pela roupa para retardar o envelhecimento da pele, Rui Martins responde que já existe, mas que haverá mais no futuro. «As substâncias ativas dos cremes podem ser passadas para os têxteis», respondeu.
Rui Martins disse que a «inovação na indústria têxtil avança a passos largos, com malhas feitas a partir de fibras de batata, de ananás, de bactérias ou de resíduos e até fios que retardam o envelhecimento da pele. Onde não se avança como se devia é na reciclagem dos resíduos têxteis».
A mistura de fibras existe e já há peças de roupa que, à semelhança dos cremes antirrugas, retardam o envelhecimento da pele, incorporando vitaminas, antioxidantes ou nutrientes provenientes de algas. O que Rui Martins entende é que é preciso um melhor aproveitamento dos desperdícios têxteis e diz que faz falta vontade política para pôr centros de investigação e universidades a trabalhar numa solução. «Não é lógico enterrarem-se toneladas de peças de algodão, uma matéria-prima rica em celulose, e plantar eucaliptos para extrair celulose», comentou.
A Inovafil, fundada em 2011, tem sede em Guimarães e, desde 2015, tem fábrica em Vale S. Cosme, que se dedica a produzir fios altamente diferenciadores, tanto para o mercado da moda como para o mercado dos têxteis técnicos. Em 2025 recebeu o prémio de Inovadora Cotec 2025.
Famalicão: Colheita de sangue na Academia do FC Famalicão
Na manhã da próxima segunda-feira, 1 de dezembro, entre as 9 e as 12h30, decorre uma recolha de sangue na Academia do FC Famalicão. Com o slogan “És o herói que alguém precisa”, a iniciativa é promovida pela Associação de Dadores de Sangue de Famalicão, em colaboração com o clube.
A colheita, aberta a todos os interessados, será feita pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
Famalicão: Município vai proceder à digitalização total dos serviços municipais
Durante o próximo ano, o Município de Famalicão vai proceder à digitalização total dos serviços municipais. Quem o afirma é o presidente da Câmara, em declarações na 2.ª edição do Fórum de Cibersegurança da Administração Local, que decorreu esta segunda e terça-feira na Casa das Artes.
É um encontro promovido pelo Centro Nacional de Cibersegurança em cooperação com a Comunidade Intermunicipal do Ave e o Município de Vila Nova de Famalicão.
Mário Passos esteve na sessão de abertura do evento e destacou a importância do encontro para o reforço das questões da segurança digital no poder local. «Garantir que os nossos sistemas são seguros é garantir que os dados dos cidadãos estão protegidos e que a informação é tratada com segurança», salientou o edil.
O evento junta técnicos e responsáveis de autarquias, entidades intermunicipais e da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
O coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Lino Santos, alertou para o aumento do número incidentes de cibersegurança. «Todos nós investimos na digitalização dos nossos serviços, mas isso traz-nos mais riscos e todos temos que melhorar estes índices, não normalizando estes episódios».
Recorde-se que o Fórum de Cibersegurança da Administração Local integra a iniciativa Comunidades de Cibersegurança do CNCS, criada para fortalecer laços de confiança entre responsáveis e equipas operacionais de cibersegurança de diversos setores públicos. Para além disso, promove a partilha sistemática de conhecimento, cooperação técnica e criação de canais permanentes de comunicação, permitindo preparar melhor as entidades públicas para enfrentar os desafios do domínio digital.
Famalicão: Riopele destacada em revista que promove práticas sustentáveis em todo o mundo
Responsáveis da Riopele prestaram declarações a uma publicação internacional, a Inside Sustainability, uma revista digital B2B, onde revelaram as boas práticas da empresa, quase centenária, e quais os objetivos para o futuro. A revista tem como missão a promoção de práticas empresariais sustentáveis em todo o mundo.
Sobre o percurso, José Teixeira, CEO, e Francisca Oliveira, Business Developer Manager, referem que mais de 75% dos produtos já utilizam materiais reciclados ou naturais, mas o objetivo para este ano é ultrapassar os 80%. Mencionam o investimento em energia solar, as campanhas de poupança de água que resultaram num reaproveitamento de cerca de 54% da água utilizada, e numa redução das necessidades hídricas em 40% nos últimos seis anos. Falaram, também, na procura por fibras alternativas e na redução do uso de químicos. «A nossa visão é assegurar que as pessoas, o planeta e o progresso avancem juntos, como parte da estratégia de longo prazo da empresa», afirma Francisca Oliveira. Acrescentando a aposta nas competências dos trabalhadores