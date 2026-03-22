Famalicão: Equipa de futsal sofre goleada

A três jornadas do final da fase regular da Liga Placard, o FC Famalicão continua em zona de despromoção, sendo o último, com 13 pontos, os mesmos do Caxinas. Estas duas equipas estão, no entanto, a apenas três pontos de sair da zona que pode ditar a descida. Na jornada deste fim de semana, os famalicense sofreram uma pesada derrota, 9-2, em casa do Ferreira do Zêzere, formação que está num tranquilo sexto lugar, com 27 pontos. Natan Minatti marcou os dois golos famalicenses.

A contar para a 19ª jornada, a equipa da casa não deu hipóteses aos famalicenses que raramente apresentaram soluções para travar o caudal ofensivo contrário. Com este desaire e muito embora ainda tudo seja possível na luta pela manutenção, o Famalicão vê a sua situação complicar-se na época de estreia no principal campeonato nacional de futsal.

Na próxima jornada, a equipa de Hugo Oliveira tem mais um teste de elevado grau de dificuldade, recebendo o líder Benfica.