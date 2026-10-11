Na jornada 5 da Liga Placard e a jogar em casa, no Pavilhão das Lameiras, o Famalicão perdeu, 1-3, com o Ferreira do Zêzere. A equipa visitante já vencia ao intervalo por 0-2 e na segunda parte chegou ao terceiro – os golos foram marcados por Octávio Lopes (2) e Rui Fortes – cabendo a Simão Cordeiro marcar o tento famalicense que, na altura jogava no 5×4.

Na próxima jornada da principal divisão do futsal português, o Famalicão desloca-se, no dia 25 de outubro, à Amadora para defrontar o UPVN e tentar regressar às vitórias. Recorde-se que a equipa de Cláudio Martins soma quatro pontos.