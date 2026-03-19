Famalicão: Equipa de futsal tem mais um jogo importante para a manutenção

Ao final da tarde de sábado, a partir das 18 horas, a equipa de futsal do FC Famalicão joga no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere, contra a equipa local. A partida é da 19.ª jornada do campeonato nacional, onde o conjunto famalicense luta pela sua sobrevivência na principal prova nacional.

O treinador Hugo Oliveira antecipa «muitas dificuldades», mas acredita ter a equipa «preparada e determinada». Faltam quatro jornada para o final da prova e «enquanto for possível, vamos acreditar e lutar», garante.

Recorde-se que o Famalicão é último da classificação, com 13 pontos, os mesmos do Caxinas e está a dois pontos da AD Fundão, a primeira equipa fora da zona de despromoção.

O Ferreira do Zêzere está, tranquilo, no sexto lugar, com 24 pontos.