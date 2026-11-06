A equipa de futsal do FC Famalicão, aproveitando a pausa competitiva na Liga Placard, foi convidada para jogar na Corunha. O conjunto famalicense disputou o Trodéu Cidade de Ferrol que venceu. Esta sexta-feira, na partida disputada com o Parrulo Ferrol, equipa da 1.ª divisão espanhola, o conjunto de Cláudio Martins levou a melhor, por 4-8, e trouxe o troféu para Famalicão.

Ao intervalo, o jogo estava empatada a dois golos, mas na segunda parte o Famalicão tratou de fazer as devidas diferenças.com golos de João Miguel, por três vezes, Buzuzu, Rúben Santos (2), Pedro Nunes e Daniel Silva.