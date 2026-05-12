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Famalicão: Equipa de Hugo Oliveira despede-se na noite de sábado

A presente edição da I Liga termina no próximo sábado, 16 de maio, com a realização da jornada 34. O FC Famalicão recebe o Alverca, às 20h30, no Estádio Municipal. Recorde-se que a equipa de Hugo Oliveira ocupa o quinto lugar, com 53 pontos, mais três que o seu diretor perseguidor, o Gil Vicente.

A última ronda começa com a receção do campeão FC Porto ao Santa Clara e do Moreirense FC ao AFS, encontros com início marcado para as 15.30 horas.

Mais tarde, a luta pela manutenção no principal escalão do futebol português joga-se a partir das 18 horas, com quatro partidas, enquanto os lugares europeus e de acesso à Allianz CUP disputam-se com três jogos com pontapé de saída marcado para as 20.30 horas.

Confira o calendário da última jornada:

Sábado, 16 de maio

Moreirense FC – AFS, 15h30 – V+

FC Porto – Santa Clara, 15h30 – SportTV

CD Nacional – Vitória SC, 18h00 – SportTV

Casa Pia AC – Rio Ave FC, 18h00 – SportTV

FC Arouca – CD Tondela, 18h00 – SportTV

SC Braga – Estrela Amadora, 18h00 – SportTV

FC Famalicão – FC Alverca, 20h30 – SportTV

Sporting CP – Gil Vicente FC, 20h30 – SportTV

Estoril Praia – SL Benfica, 20h30 – SportTV

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Famalicão: Biblioteca da EB 2,3 Júlio Brandão assinalou a Festa da Flor

No âmbito da Festa da Flor, iniciativa promovida pelo Município de Famalicão, a Biblioteca Escolar da EB 2,3 Júlio Brandão quis também associar-se à celebração tendo desenvolvido atividades diversas em torno da temática com a participação dos alunos.

O espaço encheu-se de cor, desenhos e poemas alusivos à festa da flor.

Famalicão: Didáxis alcança 5.º lugar no histórico Nacional de Veteranos por Equipas

No passado domingo realizou-se, em Vila Franca de Xira, a primeira edição do Campeonato Nacional de Veteranos por Equipas da história do xadrez português.

O Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis foi o único representante do distrito de Braga, tendo alcançado o 5.º lugar. A equipa esteve ainda na luta pelo pódio, mas nas duas últimas sessões não conseguiu atingir esse objetivo.

A formação contou com Marco Pereira, que somou 4,5 pontos em 7 partidas e conquistou 44 pontos de Elo FIDE; Eduardo Viana, com 4 pontos em 7 jogos e ganho de Elo FIDE; o Mestre Nacional Paulo Pinho, também com 4 pontos em 7 partidas e um ganho de 14 pontos de Elo FIDE; e ainda Vítor Carvalho, que terminou com 2 pontos em 7 jogos, registando uma perda de 2 pontos de Elo FIDE.

Disputou-se também, no dia 9 de maio e em Vila Franca de Xira, o Campeonato Nacional de Semirrápidas Jovens, competição onde a equipa esteve representada por Duarte Abreu, no escalão sub-18, e Gil Costa, em sub-20.

No escalão de sub-18, Duarte Abreu terminou na 11.ª posição, com 4 pontos em 8 possíveis e um ganho de 14 pontos de Elo FIDE. Já Gil Costa, representante da equipa famalicense no escalão sub-20, classificou-se no 19.º lugar, registando uma perda de 8 pontos de Elo FIDE.

 

Famalicão: BE propõe à Câmara Municipal hasteamento e projeção da bandeira LGBTQIA+

O Bloco de Esquerda de Famalicão apresentou uma recomendação à Câmara Municipal para que hasteie a bandeira Arco-Íris do Orgulho LGBTQIAP+ no próximo domingo, Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia.

De acordo com o BE, «a visibilidade que a bandeira proporciona representa um passo importante na valorização da diversidade e na promoção da igualdade em Famalicão». Para além deste «ato simbólico», os bloquistas também solicitam ao Município que assinale a importância do mês de junho, «reconhecido mundialmente como o Mês do Orgulho». Para tal, propõe a realização de ações de sensibilização em escolas e serviços públicos, com o objetivo de promover a igualdade e a aceitação entre todos.

Entre outras propostas constantes da recomendação, o BE também desafia a Câmara Municipal para que coloque a cidade na Rede de Cidades Arco-Íris, «que conta com mais de 40 cidades, espalhadas pelo mundo, com políticas públicas específicas e boas práticas reconhecidas nas áreas da saúde, emprego, formação, habitação, combate à violência e que promovam a segurança, igualdade e a inclusão social da comunidade LGBTQIA+».

Os representantes do BE acreditam que «a visibilidade e o reconhecimento da comunidade LGBTQIAP+ são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O partido espera que a Câmara Municipal tome as medidas necessárias para que, no dia 17 de maio e durante todo o mês de junho, Famalicão se afirme como um modelo de suporte e inclusão para todos os seus cidadãos».

Recorde-se que desde abril deste ano é proibido hastear bandeiras de movimentos, partidos ou associações em edifícios públicos. A nova lei, aprovada por PSD, Chega e CDS, determina que apenas bandeiras institucionais podem ser exibidas e prevê multas até 4 mil euros.

 

Famalicão empata com o Estrela da Amadora (0-0)

O FC Famalicão empatou esta segunda-feira a zero no terreno do Estrela da Amadora, em jogo da 33.ª jornada da I Liga, o penúltimo encontro da temporada.

Num duelo equilibrado e com poucas oportunidades claras de golo, a equipa famalicense esteve mais perto de marcar na segunda parte, com várias aproximações perigosas à baliza adversária. Sorriso, Gustavo Sá e Mathias de Amorim tentaram desfazer o nulo, mas o guarda-redes Renan Ribeiro respondeu sempre com segurança.

Do outro lado, o Estrela da Amadora também criou perigo, sobretudo através de Ianis Stoica e Rodrigo Pinho, mas o marcador acabou por não sofrer alterações até ao apito final.

Famalicão: COINDU coloca cerca de 500 trabalhadores em lay-off

A COINDU, com unidade de produção em Joane, Famalicão, vai avançar com um processo de lay-off que deverá abranger 493 trabalhadores. A decisão foi comunicada aos colaboradores esta segunda-feira, 11 de maio.

A medida surge depois de, no último ano, a empresa ter avançado com dois despedimentos coletivos, numa altura em que o setor automóvel europeu atravessa várias dificuldades.

Segundo informações internas, a decisão estará relacionada com a crise automóvel na Europa, marcada por uma conjugação de fatores económicos, ambientais, regulatórios, tecnológicos e geopolíticos.

O processo de lay-off será faseado por entre todos os trabalhadores selecionados.

Recorde-se que, em 2024, a COINDU encerrou a unidade de produção de Arcos de Valdevez, uma decisão que afetou cerca de 350 trabalhadores.

Adiada decisão sobre grupo que agrediu equipa do hospital de Famalicão

Foi adiada para 28 de maio a leitura do acórdão do processo relacionado com a invasão das urgências do Hospital de Famalicão e agressões a dois enfermeiros e um segurança, ocorridas em fevereiro de 2022.

A decisão foi tomada pelo Tribunal de Guimarães, depois de terem sido comunicadas alterações não substanciais dos factos aos advogados dos 12 arguidos.

Os acusados, nove homens e três mulheres da mesma família, respondem por crimes de ofensa à integridade física qualificada, ameaça, coação agravada, dano com violência e introdução em lugar vedado ao público. Um dos arguidos está ainda acusado de furto.

De acordo com o Ministério Público, o grupo terá entrado à força na zona reservada das urgências para exigir assistência imediata a uma familiar acidentada, sem respeitar os procedimentos de registo e triagem.

Durante os desacatos, os profissionais de saúde e um segurança terão sido agredidos com murros, pontapés e barras metálicas retiradas das macas.

Depois das agressões, os arguidos abandonaram o hospital com a familiar, sem que esta tivesse recebido cuidados médicos. Um dos suspeitos terá ainda levado o telemóvel de um dos enfermeiros.