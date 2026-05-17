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Famalicão: Equipa de Hugo Oliveira encontra Braga na Taça da Liga

Fechados os campeonatos das ligas profissionais de futebol, estão encontradas as oito equipas que vão disputar a Allianz CUP 2026/2027. Os seis primeiros classificados da Liga Portugal Betclic 2025/26 (FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, SC Braga, FC Famalicão, Gil Vicente FC) serão acompanhados pelo campeão e vice-campeão da Liga Portugal 2 Meu Super, Marítimo e Académico, respetivamente.

Assim, e de acordo com o Regulamento das Competições da Liga Portugal, nos quartos de final da competição, marcados para o dia 27 de outubro, o FC Famalicão, quinto da classificação, visita o Braga, o quarto classificado da edição 25/26 da I Liga.

Os outros encontros: FC Porto – Académico; Sporting CP – Marítimo M.; SL Benfica – Gil Vicente FC

Os vencedores seguem para a final Four da Allianz CUP 2026/27.

Foto FC Famalicão

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Famalicão: A página mais bonita em 94 anos de história

Na noite deste sábado, no fecho da edição 25/26 da I Liga, o FC Famalicão escreveu mais um capítulo no “Amor de Perdição” que acalentou desde que, em 2019/2020, regressou à I Liga. Hugo Oliveira, que na época passada já tinha colocado a equipa no sexto lugar, com a segunda melhor pontuação de sempre, desta vez esmerou-se e levou os seus jogadores ao 5.º lugar (o melhor de sempre), com 57 pontos (também maior de sempre).

A tudo isto acresce uma posição europeia, isto se o Sporting vencer o Torreense no final da Taça. Mesmo que tal não aconteça – se David vencer Golias – o FC Famalicão não deixou de fazer uma extraordinária época, a melhor nos seus 94 anos de vida. Pelos números, pelos recordes mas, acima de tudo, pelo jogo e por uma ideia que nunca foi colocada em causa que os jogadores souberam interpretar na perfeição.

Na noite deste sábado, num Estádio Municipal cheio, fez história que foi celebrada efusivamente após a vitória, 1-0, sobre o Alverca. Afinal foi o décimo segundo jogo consecutivo sem perder e o décimo sétimo sem sofrer golos.

Hugo Oliveira, na estreia como treinador principal, entrou para a galeria dos notáveis, fazendo parte de um projeto desportivo onde a procura da estabilidade e qualidade é uma constante, assente na gestão da SAD, presidida pelo famalicense Miguel Ribeiro.

As férias já estão a começar, mas pode ser que os jogadores sejam chamados mais cedo para o regresso.

Foto FC Famalicão.

 

Cores do arco-íris nos Paços do Concelho de Famalicão contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia

O Município de Vila Nova de Famalicão assinala hoje o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia com a iluminação dos Paços do Concelho com as cores do arco-íris.

A iniciativa surge no âmbito da celebração da data, assinalada anualmente a 17 de maio, e pretende reforçar o compromisso da autarquia com a promoção dos Direitos Humanos, da igualdade e da inclusão.

Famalicão: Gustavo Sá é o terceiro melhor jovem do campeonato

O médio do FC Famalicão foi considerado um dos melhores jovens jogadores da edição 2025/2026 da I Liga que termina este sábado. Segundo a votação de treinadores e capitães das equipas da Liga Portugal Betclic, Gustavo Sá foi o terceiro melhor jovem ao longo da época, recebendo 15,5 % das preferências.

Victor Froholdt, do FC Porto, recebeu 49,5% dos votos, e Schjelderup (SL Benfica) acolheu 24,5% das preferências.

Recorde-se que ao longo da época, Gustavo Sá foi alvo de várias distinções, quer pela Liga quer pelo Sindicatos dos Jogadores. O jovem internacional sub-21 é uma das joias do FC Famalicão e o interesse de outros clubes nos seus préstimos deve conhecer desenvolvimentos durante a pré-época.

Famalicão: Tudo pronto para a festa de sábado à noite

Aproxima-se, a passos largos, o último jogo do FC Famalicão na presente edição da I Liga. A partir das 20h30, o Estádio Municipal é palco da jornada 34, com o Alverca, que, no final, pode consagrar a equipa de Hugo Oliveira como uma das melhores que, com o emblema famalicense peito, andou na 1.ª divisão (ou I Liga).

Caso confirme o 5.º lugar será a melhor classificação de sempre; pode dar lugar às competições europeias (mas há que esperar pelo final da Taça de Portugal); se vencer supera os 54 pontos conquistados em 2019/2020; pode alargar para 12 o número de jogos consecutivos sem perder; se não sofrer golos, será o 17.º da época…

Números e recordes que o treinador Hugo Oliveira releva porque, como diz, «aconteça o que acontecer hoje e do lugar na tabela em que possamos ficar, esta foi uma época de excelência. Foi a junção de um pensar e da ambição de quem lidera o clube com a ambição de uma equipa técnica trabalhadora que vive o clube 24 horas por dia. E tudo isto agarrado ao talento dos jogadores», elogiou.O dia é, assim, de festa para o FC Famalicão. O ambiente começou a aquecer a meio da tarde, com uma Fanzone instalada junto ao Estádio Municipal, com vários divertimentos que tem juntado a família do Vila Nova antes da derradeira partida do campeonato.

Famalicão: Rede de Museus tem novo portal que entra em funcionamento segunda-feira

Vila Nova de Famalicão assinala, na próxima semana, o Dia Internacional e a Noite Europeia dos Museus. A programação começa esta segunda-feira e estende-se até ao dia 23 de maio, com destaque para o lançamento do novo portal online da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, marcado as 10h00 do primeiro dia, no Museu Bernardino Machado.

A nova plataforma foi concebida para melhorar a acessibilidade à informação, constituindo uma ferramenta de valorização e promoção da oferta museológica do concelho, com informação atualizada sobre museus, exposições, eventos e atividades educativas.

Para além deste momento, realce, ainda, para mais uma edição de “(H)Á Noite no Museu!”, integrada na Noite Europeia dos Museus. É no dia 23 de maio, às 23h00, no Museu Bernardino Machado, sendo uma oportunidade para usufruir deste espaço museológico em horário alargado e num ambiente onde não faltará animação, música e diversão.

Ainda no Museu Bernardino Machado, que este ano assinala 25 anos da sua inauguração, nos dias 19 e 20 de maio, é exibida uma peça de teatro inédita sobre a vida do ex-Presidente da República. Na mesma data será inaugurado um Escape Room, que permitirá aos visitantes uma experiência dinâmica e participativa sobre o museu, numa iniciativa que se vai estender até ao final do ano.

No dia 23 de maio, na Praceta Cupertino de Miranda, os visitantes são convidados a descobrir os museus que fazem parte da rede municipal, na iniciativa “Museus Sem Fronteiras”, através de pistas, objetos e caixas mistério. Mais do que desvendar enigmas, esta atividade propõe um encontro com os museus enquanto espaços de diálogo, memória e comunidade.

Nota ainda para a gratuitidade no acesso à Casa de Camilo – Museu, de segunda a sábado, e no Museu Automóvel e no Museu da Fundação Cupertino de Miranda, no dia 18.

Recorde-se que a Rede de Museus de Famalicão nasceu em 2012 e é composta por 11 museus e coleções visitáveis do concelho: Casa – Museu de Camilo, Museu Bernardino Machado, Museu da Fundação Cupertino de Miranda – Centro Português do Surrealismo, Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado, Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves, Museu do Automóvel, Museu da Guerra Colonial, Casa-Museu Soledade Malvar, Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa e Museu da Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe.

Toda a programação das comemorações pode ser consultada em www.famalicao.pt.

Famalicão: Moradores e comerciantes desafiados a decorarem as janelas, varandas e montras

O Dia do Corpo de Deus, a 4 de junho, realiza-se a habitual procissão que este ano começa às 17h30, a partir da matriz nova, com a oração solene de vésperas. Sai depois a procissão para percorrer as ruas da cidade até à igreja matriz antiga.

Este ano, a organização quer tornar ainda mais especial a passagem da procissão e, para isso, convida moradores e comerciantes a decorarem as janelas, varandas e montras com elementos alusivos ao Corpo de Deus, como colchas, flores, velas ou símbolos religiosos. «Vamos encher as ruas de cor, fé e beleza», destaca.

À semelhança dos anos anteriores, esta procissão é uma manifestação de fé e comunhão do Arciprestado. Para o efeito, as comunidades paroquiais são convidadas a participar com a Cruz Paroquial, o Turíbulo e Naveta e a Bandeira do Santíssimo Sacramento ou do Sagrado Coração de Jesus.

Foto arquivo