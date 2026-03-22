Famalicão: Equipa de Hugo Oliveira faz história… e sobe ao quinto lugar

O atual plantel do FC Famalicão entrou, este sábado, na galeria dos melhores do clube. Doravante é do grupo treinado por Hugo Oliveira o melhor registo consecutivo de vitórias em casa, cinco.

Nunca antes – nas presenças no principal campeonato nacional – o FC Famalicão tinha alcançado esta sucessão de vitórias caseiras. O registo, conseguido com mais três pontos, 1-0, sobre o Nacional, atesta que o Estádio Municipal tem sido uma autêntica fortaleza. Antes, a equipa venceu o Tondela (3-0), Aves SAD (3-1), Casa Pia (2-0) e Arouca (1-0), quatro vitórias que iguala as épocas 1990/1991, 2019/2020 e na época passada.

A vitória deste sábado teve, também, o condão de colocar o FC Famalicão, isolado, no quinto lugar, com 45 pontos – mais 8 pontos que na época passada à mesma jornada -, por troca com o Gil Vicente que ao perder com o Santa Clara desceu uma posição, com 42 pontos.

Com 27 jornadas disputadas, o sonho europeu continua bem vivo em Famalicão.

Acresce, um bom registo defensivo, somando 14 jogos – em 27 – sem sofrer golos. Desde a derrota, 1-0, com o Sporting, a 15 de fevereiro, o FC Famalicão venceu quatro, empatou uma partida e só sofreu um golo. É a quarta melhor defesa do campeonato, mas não é uma equipa defensiva. O FC Famalicão, com 33 golos marcados, é, por exemplo, a quinta equipa do campeonato com mais toques na área contrária (média de 24,7 por jogo).