Famalicão: Equipa de resgate do CROA salva animal após queda de 3 metros

No âmbito dos 50 anos dos acontecimentos registados no verão de 1975, em Famalicão, a Casa da Memória Viva coloca à venda, esta sexta-feira, uma serigrafia alusiva a esse “Verão Quente”, da autoria do artista plástico e cenógrafo Acácio de Carvalho.

Tem por base uma das 50 fotografias que o fotojornalista António Pereira de Sousa inaugura no Museu Bernardino Machado, precisamente, na sexta-feira.

Na serigrafia sobressai, simbolicamente, o desenho de um cravo, ícone gráfico do 25 de Abril, que surge sujeito a uma tensão policromática de forças com sentido contraditório. Ao alto, a inscrição “1975”, sobre um fundo fotográfico em que aparecem retratados a torre do edifício da Fundação Cupertino de Miranda e o antigo posto da PVT, no topo Sul da Pr. D. Maria II. Impressa em papel de 300 gramas, no tamanho 50×70 cm, apresenta uma mancha de impressão de 34×50 cm. Será comercializada por 75 euros.

A serigrafia pode ser adquirida nesta sexta-feira, às 17 horas, na inauguração da exposição fotográfica “Agosto de 1975 – Famalicão no Mapa da Revolução”, no Museu Bernardino Machado, e na sede da associação, na Rua S. João de Deus (edifício da loja dos 2 CTT), durante os três próximos sábados de manhã. Será ainda comercializada no dia 26 de abril, na Conferência “Famalicão Cidade Aberta”, que terá lugar na Fundação Cupertino de Miranda.

O presidente da Casa da Memória Viva realça que Acácio de Carvalho concebeu esta serigrafia ‘pro bono’, a pedido da CMV, cuja direção entendeu «dar uma dimensão artística à evocação do ‘Verão Quente’ famalicense e ensaiar um exercício de memória coletiva a pensar nas novas gerações». Carlos de Sousa refere que tem também o propósito de «ampliar as fontes de financiamento» das iniciativas programadas para assinalar a passagem dos 50 anos dos acontecimentos que, na primeira semana de agosto de 1975, transfiguraram a então vila de Famalicão.