Já estão definidas as datas e horas de todos os jogos da primeira volta, bem como do arranque da segunda volta da I Liga. O FC Famalicão, depois do jogo no Estádio da Luz, na noite da próxima segunda-feira, da receção ao Académico de Viseu, às 20h30, do dia 6 de dezembro, e da visita a Moreira de Cónegos, no dia 13 do mesmo mês, às 15h30, já sabe que na jornada 15, na noite do dia 21 de dezembro (segunda-feira), recebe o FC Porto, às 20h45.
A jornada seguinte, a 16, a equipa de Ricardo Silva vai jogar na terça-feira 29 de dezembro, às 18h45, no reduto do Casa do Pia, para já em 2027, no dia 11 de janeiro (segunda-feira) receber, às 18h45, o Vitória SC. Por último, a 18 de janeiro (segunda-feira) recebe o Estoril, às 18h45.
Pelo meio, a 6 de janeiro, às 20h15, em Leiria a equipa famalicense joga a meia-final da Taça da Liga, tendo por adversário o Sporting. Em caso de vitória famalicense, a partida com o Vitória SC pode ser reagendada.