Famalicão: Equipa do CNE-291 de Calendário participou no Tecoree

Pelo segundo ano, a Casa da Memória Viva volta a sair à rua para assinalar o “Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer”, no dia 21 de setembro, com o Passeio da Famalicidade.

O evento solidário vai contempla dois passeios destinados a diferentes públicos, de manhã entre as 10h00 e as 12h00 aberto à população em geral e de tarde, entre as 14h30 e as 17h00, dirigido a pessoas seniores ou com mobilidade condicionada. Os passeios têm 4,6 kms de extensão.

Durante a tarde, o passeio será feito num “trishaw”, um velocípede a pedal com 3 rodas, que se movimenta com apoio de uma bateria. No dia 21 estarão dois “trishaws” em Famalicão, fruto de uma parceria da Casa da Memória Viva com a associação Pedalar Sem Idade.

O Passeio da Famalicidade aberto à população na manhã do dia 21 está sujeito a inscrição prévia no site www.memoriaviva.pt ou no próprio dia, antes da partida, e tem um custo de 5 euros. Já a variante para “seniores” tem participação gratuita e está limitada a 24 pessoas.

A concentração vai acontecer junto à sede da Casa da Memória Viva.