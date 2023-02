Famalicão: Equipa do CROA chamada para resgatar gato “Faísca” que subiu para um poste

A construtora Gabriel Couto, de Famalicão, integra o consórcio nacional que vai participar no concurso para a primeira fase de construção das linhas de Alta Velocidade, com um custo estimado em 3 mil milhões de euros. O anúncio foi feito esta quarta-feira, por Carlos Mota dos Santos, novo presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, empresa que liderará este consórcio do qual fazem ainda parte o Grupo Casais (Braga), Teixeira Duarte, Alves Ribeiro e Conduril.

Em entrevista ao Jornal de Negócios, o gestor revelou que o consórcio que vai concorrer à construção das linhas entre Porto e Coimbra (Porto-Oiã e Oiã-Soure) já está formado. Em 2025, são abertos concursos para a construção entre Coimbra e Lisboa e entre o aeroporto do Porto e Braga, aos quais o consórcio também tenciona concorrer.

A nova linha de alta velocidade que pretende ligar as duas principais cidades do país em apenas uma hora e 15 minutos no serviço direto.