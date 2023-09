Famalicão: Equipa do CROA faz resgate de alto risco para salvar gato a 14 metros de profundidade

A Continental vai construir um novo armazém industrial, com uma área que ultrapassa os 4.000 metros quadrados e 26 metros de altura. A estrutura vai permitir o carregamento automático dos pneus em verde dentro das prensas de vulcanização. A obra está avaliada em cerca de 60 milhões de euros e deverá entrar em funcionamento em meados do próximo ano, notícia o ECO.

«É um grande projeto de automação e o maior projeto que estamos a fazer de um só passo», descreve Pedro Carreira, CEO da Continental, em declarações ao ECO. O responsável explica que, atualmente, o processo de carga do pneu é feito por um operador que pega no pneu que vem da construção e o coloca dentro da prensa. «O que estamos a fazer é a construir um armazém gigante de pneus que não estão vulcanizados, para que depois o armazém decida, máquina a máquina, para onde o vai mandar». Deste modo, é possível abastecer, «de forma bastante eficiente todas as prensas de vulcanização e baixar os stocks», refere, ainda, Pedro Carreira.

Desde que comprou a Mabor, a Continental já investiu um total de 1,3 mil milhões de euros no complexo fabril com 800 mil metros quadrados de área total e onde anualmente são produzidos mais de 18 milhões de pneus.

Recorde-se que já este ano, a Continental inaugurou um centro de soluções em Famalicão, com especialistas em várias áreas. O objetivo é apoiar a digitalização de soluções de pneus, bem como os processos de produção e as operações comerciais. O centro arrancou em abril, com cerca de 80 colaboradores, num edifício nas imediações da fábrica, prevendo a empresa duplicar esta equipa até 2026.

Recentemente, a empresa sediada em Lousado anunciou que até 2050 pretende utilizar materiais 100 por cento recicláveis em pneus. Na atualidade, a fábrica produz o UltraContact NXT, o pneu da série mais sustentável do mercado. Tem uma quota de até 65% de materiais renováveis, reciclados e com certificação de balanço de massa. Até 28% deste valor, corresponde a materiais certificados pelo ISCC PLUS, certificação que a empresa recebeu recentemente.

Na fábrica de Lousado são produzidos pneus para automóveis de passageiros, máquinas agrícolas e veículos todo-o-terreno. Com uma história em Portugal que remonta há mais de 30 anos, o Grupo Continental inclui as empresas Continental Mabor, Continental Pneus, Continental ITA, Continental Solution Center, Conitnental Lemmerz, Conitnental Engineering Servies e Continental Advanced Antenna. No conjunto das sete empresas o Grupo Continental emprega mais de 3700 colaboradores.