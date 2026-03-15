Famalicão: Equipa feminina, a perder 2-0, consegue empate no final da partida

Na tarde deste sábado, a contar para a jornada oito de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão, o FC Famalicão, tal como na primeira volta, dividiu os pontos com a JuveForce. No campo número 2 do Estádio Municipal, as famalicenses estiveram a perder por 2-0 e foi com essa desvantagem que foram para o intervalo. Na segunda parte, os golos de Diana Meriva, aos 73 minutos, e Matilde Silva, aos 90, permitiram ao Famalicão resgatar um ponto deste encontro.
O Famalicão passa a somar seis pontos e ocupa igual posição na classificação que é liderada pelo FC Porto, com 22 pontos.
Na próxima jornada, as atletas de Júnior Santos recebem o Benfica B, segundo classificado com 17 pontos.