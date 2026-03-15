Famalicão: Equipa feminina, a perder 2-0, consegue empate no final da partida

Na tarde deste sábado, a contar para a jornada oito de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão, o FC Famalicão, tal como na primeira volta, dividiu os pontos com a JuveForce. No campo número 2 do Estádio Municipal, as famalicenses estiveram a perder por 2-0 e foi com essa desvantagem que foram para o intervalo. Na segunda parte, os golos de Diana Meriva, aos 73 minutos, e Matilde Silva, aos 90, permitiram ao Famalicão resgatar um ponto deste encontro.

O Famalicão passa a somar seis pontos e ocupa igual posição na classificação que é liderada pelo FC Porto, com 22 pontos.

Na próxima jornada, as atletas de Júnior Santos recebem o Benfica B, segundo classificado com 17 pontos.

Famalicenses vão poder ver na internet onde andam os camiões do lixo

Os famalicenses vão poder acompanhar a recolha de resíduos urbanos através da internet. A novidade foi anunciada pela Câmara Municipal no âmbito da implementação do novo sistema de recolha de lixo no concelho, que arranca já esta segunda-feira.

Através da plataforma digital B-Smart, acessível por aplicação móvel, a população poderá consultar a localização das viaturas de recolha em tempo real. A medida pretende ajudar os cidadãos a gerir melhor o momento de colocação dos sacos de lixo para recolha.

De acordo com o presidente da autarquia, Mário Passos, esta ferramenta faz parte de um conjunto de soluções tecnológicas que visam tornar o serviço mais eficiente e adaptado às necessidades da população.

A funcionalidade, que deverá ser disponibilizada em breve, surge em paralelo com o novo modelo de recolha noturna de resíduos, que entra em vigor no concelho, permitindo também maior organização e comodidade para os famalicenses.

Famalicão: João Azevedo, futuro engenheiro civil, é campeão nacional universitário dos 3000 metros

O atleta da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, em representação da Universidade do Minho, sagrou-se, este sábado, campeão nacional universitário nos 3000 metros. O título de João Azevedo foi conquistado no decurso dos Campeonatos Nacionais Universitários que se realizam, até amanhã, domingo, no Jamor.

O jovem atleta frequenta 3.º ano de Engenharia Civil na Universidade do Minho, em Guimarães.

GNR investiga onda de vandalismo em Novais

A freguesia de Novais, em Famalicão, registou na passada quinta-feira vários atos de vandalismo. Grafites foram pintados em paragens de autocarro, vários muros e nem o espaço da paróquia escapou.

Segundo a junta de freguesia, a assinatura deixada nos atos coincide com a utilizada recentemente na freguesia de Bairro, levantando a hipótese de se tratar dos mesmos autores e de os atos terem ocorrido na mesma noite ou madrugada.

A situação já foi comunicada à GNR de Riba d’Ave, com a apresentação de queixa-crime para investigação. A junta disponibilizou fotografias dos danos para eventual divulgação.

Famalicão vence Vitória S.C. (1-2)

O FC Famalicão garantiu mais uma vitória, na 26ª jornada da I Liga ao derrotar o Vitória SC em Guimarães, por 1-2, num jogo intenso no Estádio D. Afonso Henriques.

O encontro começou equilibrado, mas foram os famalicenses a abrir o marcador aos 17 minutos, com um golo de cabeça de Justin de Haas. O Vitória SC respondeu aos 23 minutos através de Samu, que rematou de fora da área para o empate.

Na segunda parte, o FC Famalicão voltou a adiantar-se no marcador aos 47 minutos, com Sorriso a finalizar no coração da área, garantindo os três pontos fora de casa.

Atos de vandalismo em Bairro levam a alerta da Junta: Multas até 25 mil euros

A Junta de Freguesia de Bairro alertou para o aumento de grafitis e outros atos de vandalismo em vários locais do espaço público da freguesia.

Segundo a autarquia, têm sido registadas pinturas em muros, equipamentos e outras infraestruturas, situações que obrigam a trabalhos de limpeza e reparação e acabam por prejudicar a imagem da freguesia.

A junta recorda que a realização de grafitis sem autorização constitui infração, ao abrigo da Lei n.º 61/2013, podendo resultar em coimas entre os 100 e os 25 mil euros, dependendo da gravidade.

A autarquia apela ainda à colaboração da população para ajudar a preservar e proteger o espaço público.

Bombeiros Famalicenses de luto pelo falecimento de Firmino Maceira

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses está de luto pela morte de Firmino Maceira, voluntário n.º 149 do Quadro de Honra da corporação.

Numa nota divulgada, a associação expressa os “profundos sentimentos” aos familiares, amigos e camaradas, lembrando Firmino Maceira como alguém que fez parte da história dos “Guitas”.

As cerimónias de despedida realizam-se este domingo. Pelas 10h00 será prestada uma homenagem no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses. Mais tarde, às 16h30, realiza-se a missa de corpo presente, na freguesia de Telhado.