Famalicão: Equipa feminina começa Liga BPI em casa do Marítimo

A equipa feminina do FC Famalicão começa na Madeira, a edição 2023/2024, da Liga BPI. No principal campeonato nacional de futebol feminino, o conjunto famalicense joga, no fim de semana de 16 de setembro, em casa do Marítimo. Segue-se, na segunda jornada, no início de outubro, a receção ao Ouriense. O conjunto famalicense, quarto classificado da última edição da prova e vencedor da Taça de Portugal, joga, na terceira jornada em casa do Damaiense e volta a jogar fora, na ronda seguinte, com o Torreense.

Na quinta jornada recebe o campeão nacional, Benfica, e depois vem o SC Braga e na sétima jornada há visita ao reduto do Sporting. Na oitava ronda receção ao Vilaverdense; depois, visita ao Valadares Gaia e receção ao Racing Power. Na décima primeira jornada, última da primeira volta, as famalicenses jogam em casa do Albergaria.

O sorteio da Liga BPI 2023/2024 realizou-se, esta quinta-feira, no Estádio do Bessa XXI, no Porto.