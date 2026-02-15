Concelho, Desporto, FC Famalicão

Famalicão: Equipa feminina conquista primeira vitória no apuramento de campeão

Na tarde deste sábado, na Academia, o FC Famalicão recebeu o Clube Albergaria, um dos primeiros classificados (10 pontos) da fase de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão. A equipa famalicense, que em cinco jogos tinha dois empates, conseguiu a primeira vitória, 2-1, com golos de Matilde Silva, aos 9 minutos, e Catarina Pinto, aos 62 minutos, desfazendo a igualdade que se verificava na altura.

O Famalicão passa a somar 5 pontos e é sexto. Na próxima jornada, dia 21 de fevereiro, em casa do Gil Vicente.

Famalicão: Depois de peões e trotinetes, há também ciclistas na Variante Nascente

Na manhã deste domingo voltou a registar-se uma situação indevida na Variante Nascente de Famalicão. Um ciclista foi avistado a circular naquela via, destinada exclusivamente a automóveis e motociclos.

Recorde-se que esta variante está sinalizada como via reservada, o que significa que a circulação de bicicletas, peões ou trotinetes não é permitida, nos termos do Código da Estrada. Ainda assim, não é a primeira vez que ocorrem episódios semelhantes.

Nos últimos meses, já tinham sido noticiados casos de homens a correr naquela via e de pessoas a deslocarem-se de trotinete, situações que colocam em risco não só quem ali circula indevidamente, mas também os condutores.

A Variante Nascente foi concebida para tráfego automóvel, com velocidades elevadas e sem condições de segurança para modos suaves de mobilidade.

Chuva fraca nas previsões para o Carnaval de Famalicão

O carnaval de Famalicão deste ano deverá ficar marcado por períodos de chuva fraca, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A previsão disponível indica que a chuva se deve intensificar ao longo deste domingo e durante parte do dia de segunda-feira, no entanto, no período da noite de segunda e madrugada de terça-feira deverão registar-se apenas aguaceiros fracos.

A festa faz-se no centro de Famalicão em vários pontos, alguns deles, com infraestruturas que abrigam da chuva.

 

Famalicão: Em frente na Taça de Portugal

O novo treinador da equipa de futsal do FC Famalicão, Hugo Oliveira, estreou-se com uma vitória. Foi este sábado, no Pavilhão das Lameiras, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O conjunto famalicense venceu, 5-2, o Marítimo, equipa da 2.ª divisão nacional.

Risi, que marcou três, Márcio Moreira e Alan Gitahy foram os marcadores de serviço.

O campeonato regressa no dia 21 deste mês, com o FC Famalicão a receber o Torreense,

Famalicão: OC Barcelos “vinga-se” de derrota no campeonato e elimina Riba d´Ave

Ao final da tarde deste sábado, o OC Barcelos regressou a Riba de Ave e “vingou-se” da derrota sofrida, a meio da semana, para o campeonato. Desta feita, para os oitavos de final da Taça de Portugal, a equipa visitante colocou-se em vantagem no marcador e chegou ao intervalo a vencer, por 0-3. A partida terminaria com um favorável 4-7 que lhe permite entrar nos “quartos” da competição, com uma visita ao HC Braga.

Do jogo deste sábado, pela equipa de Jorge Ferreira marcaram Gonçalo Machado e Dinis Abreu, dois golos cada.

Famalicão: Proteção Civil avalia condições para reabrir rua em Mouquim

A Proteção Civil de Famalicão encontra-se a avaliar as condições de segurança de um muro, na Rua de Pêgo, em Mouquim, para reabrir a via.

A estrada foi fechada à circulação a semana passada, na sequência do risco de queda de um muro de suporte, situação que motivou a evacuação de duas casas.

Aos jornalistas, na última quinta-feira, os serviços da Proteção Civil adiantaram que ainda não existe data para a reabertura do troço, estando as equipas no local a estudar a viabilidade disso acontecer o quanto antes.

Marca famalicense Vieira entra no capital da Nolita e reforça aposta no segmento saudável

A marca famalicense de bolachas Vieira reforçou a sua estratégia de crescimento com a entrada no capital da Nolita, especializada em granolas e produtos funcionais. A informação foi avançada pelo Imagens de Marca.

Com raízes em Vila Nova de Famalicão, a Vieira aposta assim no segmento premium e saudável, acompanhando a mudança dos hábitos de consumo e a procura por produtos com menos açúcar e maior valor nutricional. O investimento permitirá à Nolita acelerar o desenvolvimento tecnológico, incluindo um processo inovador que utiliza fibras para adoçar e caramelizar, sem recurso a açúcares adicionados.

Segundo as responsáveis das duas empresas, a parceria pretende ampliar a presença da Nolita no mercado e contribuir para posicionar a indústria alimentar portuguesa nos segmentos de maior valor acrescentado, conciliando nutrição, funcionalidade e sabor.