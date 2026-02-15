Famalicão: Equipa feminina conquista primeira vitória no apuramento de campeão

Na tarde deste sábado, na Academia, o FC Famalicão recebeu o Clube Albergaria, um dos primeiros classificados (10 pontos) da fase de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão. A equipa famalicense, que em cinco jogos tinha dois empates, conseguiu a primeira vitória, 2-1, com golos de Matilde Silva, aos 9 minutos, e Catarina Pinto, aos 62 minutos, desfazendo a igualdade que se verificava na altura.
Famalicão: Depois de peões e trotinetes, há também ciclistas na Variante Nascente
Na manhã deste domingo voltou a registar-se uma situação indevida na Variante Nascente de Famalicão. Um ciclista foi avistado a circular naquela via, destinada exclusivamente a automóveis e motociclos.
Recorde-se que esta variante está sinalizada como via reservada, o que significa que a circulação de bicicletas, peões ou trotinetes não é permitida, nos termos do Código da Estrada. Ainda assim, não é a primeira vez que ocorrem episódios semelhantes.
Nos últimos meses, já tinham sido noticiados casos de homens a correr naquela via e de pessoas a deslocarem-se de trotinete, situações que colocam em risco não só quem ali circula indevidamente, mas também os condutores.
A Variante Nascente foi concebida para tráfego automóvel, com velocidades elevadas e sem condições de segurança para modos suaves de mobilidade.
Chuva fraca nas previsões para o Carnaval de Famalicão
O carnaval de Famalicão deste ano deverá ficar marcado por períodos de chuva fraca, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
A previsão disponível indica que a chuva se deve intensificar ao longo deste domingo e durante parte do dia de segunda-feira, no entanto, no período da noite de segunda e madrugada de terça-feira deverão registar-se apenas aguaceiros fracos.
A festa faz-se no centro de Famalicão em vários pontos, alguns deles, com infraestruturas que abrigam da chuva.
Famalicão: Em frente na Taça de Portugal
O novo treinador da equipa de futsal do FC Famalicão, Hugo Oliveira, estreou-se com uma vitória. Foi este sábado, no Pavilhão das Lameiras, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O conjunto famalicense venceu, 5-2, o Marítimo, equipa da 2.ª divisão nacional.
Risi, que marcou três, Márcio Moreira e Alan Gitahy foram os marcadores de serviço.
O campeonato regressa no dia 21 deste mês, com o FC Famalicão a receber o Torreense,
Famalicão: OC Barcelos “vinga-se” de derrota no campeonato e elimina Riba d´Ave
Ao final da tarde deste sábado, o OC Barcelos regressou a Riba de Ave e “vingou-se” da derrota sofrida, a meio da semana, para o campeonato. Desta feita, para os oitavos de final da Taça de Portugal, a equipa visitante colocou-se em vantagem no marcador e chegou ao intervalo a vencer, por 0-3. A partida terminaria com um favorável 4-7 que lhe permite entrar nos “quartos” da competição, com uma visita ao HC Braga.
Do jogo deste sábado, pela equipa de Jorge Ferreira marcaram Gonçalo Machado e Dinis Abreu, dois golos cada.
Famalicão: Proteção Civil avalia condições para reabrir rua em Mouquim
A Proteção Civil de Famalicão encontra-se a avaliar as condições de segurança de um muro, na Rua de Pêgo, em Mouquim, para reabrir a via.
A estrada foi fechada à circulação a semana passada, na sequência do risco de queda de um muro de suporte, situação que motivou a evacuação de duas casas.
Aos jornalistas, na última quinta-feira, os serviços da Proteção Civil adiantaram que ainda não existe data para a reabertura do troço, estando as equipas no local a estudar a viabilidade disso acontecer o quanto antes.
Marca famalicense Vieira entra no capital da Nolita e reforça aposta no segmento saudável
A marca famalicense de bolachas Vieira reforçou a sua estratégia de crescimento com a entrada no capital da Nolita, especializada em granolas e produtos funcionais. A informação foi avançada pelo Imagens de Marca.
Com raízes em Vila Nova de Famalicão, a Vieira aposta assim no segmento premium e saudável, acompanhando a mudança dos hábitos de consumo e a procura por produtos com menos açúcar e maior valor nutricional. O investimento permitirá à Nolita acelerar o desenvolvimento tecnológico, incluindo um processo inovador que utiliza fibras para adoçar e caramelizar, sem recurso a açúcares adicionados.
Segundo as responsáveis das duas empresas, a parceria pretende ampliar a presença da Nolita no mercado e contribuir para posicionar a indústria alimentar portuguesa nos segmentos de maior valor acrescentado, conciliando nutrição, funcionalidade e sabor.