Famalicão: Equipa feminina conquista primeira vitória no apuramento de campeão

Famalicão: Depois de peões e trotinetes, há também ciclistas na Variante Nascente

Na manhã deste domingo voltou a registar-se uma situação indevida na Variante Nascente de Famalicão. Um ciclista foi avistado a circular naquela via, destinada exclusivamente a automóveis e motociclos.

Recorde-se que esta variante está sinalizada como via reservada, o que significa que a circulação de bicicletas, peões ou trotinetes não é permitida, nos termos do Código da Estrada. Ainda assim, não é a primeira vez que ocorrem episódios semelhantes.

Nos últimos meses, já tinham sido noticiados casos de homens a correr naquela via e de pessoas a deslocarem-se de trotinete, situações que colocam em risco não só quem ali circula indevidamente, mas também os condutores.

A Variante Nascente foi concebida para tráfego automóvel, com velocidades elevadas e sem condições de segurança para modos suaves de mobilidade.