Famalicão: Equipa feminina da 365 Running Project conquista o 3º lugar coletivo no Campeonato Regional de Estrada 10 kms

Onde antes se guardava dinheiro, agora servem-se cocktails: Drible cria identidade do Bankü, novo bar em Famalicão

Durante décadas foi um espaço associado a contas, cofres e decisões financeiras.

A 13 de fevereiro reabriu com outra proposta: cocktails, ambiente e vida social.

O antigo banco no centro de Vila Nova de Famalicão é agora o Bankü — The Town Bar e, poucas semanas após a abertura, já se tornou um dos espaços mais comentados da cidade. A identidade foi desenvolvida pela Drible, que traduziu a memória do edifício numa marca contemporânea e distintiva.

O projeto incluiu a criação do logótipo, do sistema completo de identidade e respetiva aplicação na fachada, caixa luminosa, outdoor, menus, bases para copos e restantes suportes físicos do espaço. O objetivo foi garantir coerência visual e presença forte desde o primeiro contacto com a marca.

“O desafio passou por construir uma identidade que respeitasse a história do edifício, mas que assumisse claramente um novo posicionamento. Queríamos uma marca com caráter, elegante e atual, capaz de se tornar referência na cidade”, explica a equipa da Drible.

O nome Bankü estabelece a ligação ao passado bancário do edifício, enquanto a assinatura The Town Bar reforça a ambição de se afirmar como ponto de encontro urbano em Famalicão. A linguagem visual combina referências clássicas com uma abordagem contemporânea, criando uma marca que dialoga com o espaço físico e com a experiência que ali se vive.

O Bankü posiciona-se como um social bar que cruza ambiente cuidado com uma atmosfera descontraída, pensado para encontros ao final do dia e momentos noturnos. Instalado num edifício com forte presença arquitetónica, assume a herança do passado, mas apresenta-se com uma proposta atual e urbana.

Com poucas semanas de atividade, o Bankü consolida-se como um novo ponto de encontro no centro de Famalicão, demonstrando o impacto de uma identidade pensada para transformar um edifício com história numa marca com futuro.