Famalicão: Equipa feminina defronta o Rio Ave no play-off

O Operário FC sagrou-se, este domingo, campeão da série A da primeira divisão da AF Braga e, na próxima época, vai jogar na divisão de honra.

Tudo se decidia na última jornada entre a equipa de Mões e do GD Fradelos. Com um ponto de vantagem, o Operário venceu, 2-1, a AD Gondifelos, pelo que de nada valeu a goleada do Fradelos, 3-6, em Mouquim.

O pódio desta divisão fica fechado com o Carreira, com 47 pontos, menos dois que o segundo e a três do campeão.