Famalicão: Equipa feminina derrotada pelo Sporting

Este fim de semana o Agrupamento de Escolas Terras do Ave vai ser palco de mais um mostra comunitária que decorre entre as 15h00 e as 23h00 de sábado e tem seguimento no domingo, entre as 09h30 e as 18h00.

Por entre as várias atividades em agenda, destaque para o concurso “A minha marmelada é melhor do que a tua!” que vai acontecer no sábado, às 17h00 e coloca à prova os dotes culinários da comunidade.

PROGRAMAÇÃO

Sábado

15h00 – Abertura da Mostra Comunitária com a Fanfarra CNE 558 Pedome

16h00 – Momento Cultural do Centro Social de Castelões – Pólo de Pedome

17h00 – Concurso “A minha marmelada é melhor do que a tua!”

18h00 – Jogos [AGP Pedome]

19h15 – Eucaristia

20h00 – Jantar “Os Rojões do Feiroto”

21h30 – Música ao Vivo “Banda Pentágono”

23h00 – I Love 80’s & 90’s com DJ Ruizinho [GRACAFE]

Domingo

09h30 – Desfile da Fanfarra CNE 558 Pedome

10h00 – Eucaristia solene com Homenagem à “Lola”

– Romagem ao cemitério

12h30 – Almoço no Feiroto

14h30 – Momento cultural da Academia Sénior de Pedome

15h00 – Desfile de Charretes

16h00 – Encontro de Concertinas

17h00 – Resultados do concurso da marmelada

18h00 – Encerramento