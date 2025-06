Famalicão: Equipa feminina desce à segunda divisão

O FC Famalicão caiu na segunda divisão nacional de futebol feminino. Na manhã/tarde deste sábado, na segunda partida do play off de manutenção, não foi além do empate, sem golos, em casa do Rio Ave, formação que venceu, 0-1, a primeira partida. Valeu este resultado que permite à equipa de Vila do Conde subir, pela primeira vez, à Liga BPI.

Do jogo, sempre com toda a iniciativa a pertencer às famalicenses, o Rio Ave apenas defendeu o 0-1 que trazia da primeira mão.

As atletas de Rita Castro e Silva, que na segunda parte jogaram contra 10 adversárias, mandaram duas bolas à trave e, no mais, manifestaram problemas para criar verdadeiras oportunidades de golo. O Rio Ave, sempre fechado junto da sua baliza, defendeu com tudo. Resistiu e sempre aproveitando o tempo com várias paragens.

Cai, assim, o pano no nacional de futebol feminino, com o Famalicão a descer de divisão. Depois de uma ponta final na Liga BPI de grande qualidade, que o levou ao play off, aqui chegado não conseguiu a tão desejada manutenção.

Sobe o Rio Ave que é treinado pelo famalicense João Marques. É a quarta subida na sua carreira, uma das quais pelo FC Famalicão.