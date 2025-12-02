Famalicão: Equipa feminina do GD Natação garante manutenção na 2.ª divisão com subida de dois lugares

No passado fim de semana, a equipa feminina do GD Natação garantiu a manutenção na 2.ª divisão de clubes ao conquistar o nono lugar, melhorando o resultado do ano passado onde foi décima primeira.
Patenteando um elevado espírito de união, consistência competitiva e várias performances de realce, as famalicenses somaram 256 pontos, consolidando o GDN Famalicão como uma das equipas mais competitivas entre as 24 formações presentes. Os bons resultados individuais e coletivos permitiram não só a manutenção como também a subida de dois lugares no ranking nacional.
O nono lugar alcançado num campeonato extremamente competitivo, «reflete o trabalho contínuo da secção de natação do clube, o empenho das atletas e o acompanhamento técnico que tem permitido ao GDN manter-se de forma consistente entre as melhores equipas nacionais», elogia a direção que felicita todas as nadadoras «pelo esforço e pelo orgulho que continuam a dar a Famalicão e à natação famalicense».