Famalicão: Equipa feminina entrega bens a pessoas afetadas pela tempestade na zona centro

Famalicão: Francisco Fernandes é campeão nacional
O atleta famalicense sagrou-se, este sábado, campeão nacional dos 60 metros. Nos nacionais sub-18 de pista curta, que estão a decorrer em Braga, Francisco Fernandes, da Academia Papa Léguas, correu a distância em 6.87s
A competição que reúne os melhores atletas nacionais sub-18 esteve marcada para a pista coberta de Pombal. O espaço foi parcialmente destruído pela tempestade que se abateu sobre a região centro, pelo que a Federação Portuguesa de Atletismo teve de mudar de local.
Famalicão: Assaltam bomba durante a madrugada para levar chupas, gomas e algum tabaco
Um assalto ocorrido na madrugada deste sábado obrigou ao encerramento, durante a manhã, da loja de um posto de combustível em Gondifelos, Vila Nova de Famalicão.
Segundo avança o jornal O Minho, encapuzados terão forçado a entrada no estabelecimento por volta da 01:00, depois de partirem o vidro da porta principal. O objetivo seria retirar dinheiro da caixa, mas, não encontrando qualquer valor, acabaram por levar tabaco e alguns doces antes de fugirem, já com o alarme ativado.
Os danos causados, incluindo a substituição do vidro, representam um prejuízo de cerca de três mil euros, aos quais se juntam os produtos furtados e as perdas resultantes do encerramento temporário da loja.
A GNR deslocou-se ao local, mas a investigação passou para a Polícia Judiciária.
Natal em Famalicão: Levantados mais de 36 Milhões dos multibancos do concelho
Os levantamentos efetuados nas caixas Multibanco do concelho de Vila Nova de Famalicão durante o mês de dezembro de 2025 totalizaram 36.536.350 euros, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
Do valor global registado no período natalício, 35.472.590 euros foram levantados com cartões nacionais, enquanto os cartões estrangeiros representaram 1.063.760 euros, demonstrando que a grande maioria das operações continua a ser realizada por utilizadores nacionais, embora se mantenha a presença de visitantes e emigrantes nesta época festiva.
Em comparação com anos anteriores, verifica-se uma descida dos montantes levantados, interrompendo a tendência de valores elevados observada após o período pandémico.
Os dados do INE mostram a seguinte evolução nos levantamentos durante o mês de dezembro em Famalicão:
-
2020 — 35.117.760 €
-
2021 — 37.964.800 €
-
2022 — 38.853.930 €
-
2023 — 38.775.650 €
-
2024 — 38.970.310 €
-
2025 — 36.536.350 €
Depois de três anos consecutivos acima dos 38 milhões de euros, dezembro de 2025 regista uma redução de cerca de 2,4 milhões de euros face a 2024, aproximando-se novamente dos valores observados em 2021.
Gustavo Garcia, titular no passado domingo, na partida com o Gil Vicente, lançou, ao início da tarde deste sábado, o jogo de segunda-feira, diante do AFS.
O lateral direito reconhece «a importância deste jogo» e sabe como vai aparecer o AFS «depois do difícil jogo com o Sporting». Gustavo Garcia diz que a equipa famalicense «está mentalmente mais preparada» depois da derrota pesada em Barcelos. «Tenho a certeza que será um jogo e uma mentalidade diferentes do jogo com o Gil Vicente». O jogador, que também falou da sua experiência no FC Famalicão e das oportunidades que vai tendo na equipa principal, agradece o apoio dos adeptos em Barcelos e pede que igual apoio (ou mais ainda) seja manifestado ao final da tarde da próxima segunda-feira no Estádio Municipal.
Confira, no vídeo, a antevisão de Gustavo Garcia.
Famalicão: Aparatoso despiste na variante nascente
O início de tarde ficou marcado por um aparatoso despiste de uma viatura ligeira, na variante nascente de Famalicão.
O acidente aconteceu cerca das 12h40, no sentido sul-norte, antes da saída para a N206.
Para o local foram acionados os B.V.Famalicão. Uma pessoa terá recusado o transporte ao hospital.