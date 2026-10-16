O campeonato nacional da 2.ª divisão feminina regressa este fim de semana e o Famalicão recebe o Gil Vicente. A partida está marcada para as 15 horas deste sábado, no campo n.º 1 da Academia.

Com duas partidas disputadas, famalicenses e gilistas somam 3 pontos. No lançamento deste encontro, o treinador Paulo Silva considerou que as suas atletas encaram a partida «com a máxima ambição e exigência». Garante que «queremos mostrar a nossa competência e evolução, enquanto grupo, para vencer este desafio».

Recorde-se que o campeonato parou no final do mês passado, para uma eliminatória da Taça de Portugal e para compromissos das seleções nacionais.