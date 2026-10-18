Na terceira jornada do nacional da 2.ª divisão de futebol feminino, Famalicão e Gil Vicente dividiram os pontos. Na tarde deste sábado, na Academia, o jogo terminou empatado a dois golos. Patrícia Teixeira e Olívia foram as autoras dos golos famalicenses.

As gilistas estiveram sempre na frente do marcador, marcando dois golos na primeira parte, aos 18 e 23 minutos, por Verónica Khudyakova e Maria Malta. Patrícia Teixeira, ainda na primeira parte, reduziu o marcador e no arranque da segunda metade do encontro, Olivia Alvarez fez o empate que se manteve até ao apito final.



O Famalicão passa a somar quatro pontos, tal como o Gil Vicente. Na próxima jornadas, as famalicenses jogam a 30 de outubro, com o Braga B, na condição de visitante.