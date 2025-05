Famalicão: Equipa feminina garante play-off de manutenção

O FC Famalicão foi vencer, 0-2, ao Estádio Nacional e garantiu o play-off de manutenção na Liga BPI.

Depois de em grande parte da época andar nos últimos lugares, a equipa de Rita Castro e Silva fez uma ponta final de grande qualidade e muitos pontos que a levaram ao nono lugar, com 23 pontos. É esta posição que permite evitar a despromoção direta, por via do play-off de manutenção.

No jogo da última jornada, com o Rancing Power, os golos surgiram na segunda parte, por Karol Cardozo e Rita Dias.

Estoril, Clube Albergaria e Vilaverdense descem de divisão.