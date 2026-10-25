Na tarde deste domingo, a equipa treinada por Paulo Silva recebeu e goleou, 7-0, o Estrela da Amadora. O jogo é da segunda eliminatória da Taça de Portugal, com as famalicenses a não facilitarem e fecharem o encontro com um resultado robusto. Com Maria a destacar-se com três golos e Liliana a fazer dois, Kika Silva e Ticha marcaram os restantes.

Recorde-se que na primeira ronda, também a jogar em casa, as famalicenses venceram, 3-0, o Ferreirense.

A competição regressa no próximo fim de semana. No dia 31 de outubro joga-se a quarta jornada do nacional da 2.ª divisão e o Famalicão joga em Braga, com a formação B arsenalista.