Na segunda jornada da 1.ª fase do campeonato nacional de futebol feminino da 2.ª divisão, a equipa feminina do FC Famalicão recebeu e goleou (5-0), o Rio Tinto. A partida disputou-se na manhã deste sábado, na Academia do clube e para a história fica a boa exibição consolidada com os golos de Lexy Smith, Francisca Carvalho, Karol Lima e Maria Gaspar, todos na primeira parte, e com Liliana Gonçalves a fechar a conta dos 5-0, aos 52 minutos da segunda parte.
A equipa de Paulo Silva, que na primeira jornada perdeu em casa do Albergaria, soma os primeiros 3 pontos e na próxima jornada – a terceira – recebe o Gil Vicente.