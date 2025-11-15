Famalicão: Equipa feminina goleia

Na tarde deste sábado, a contar para a sexta jornada da fase regular da primeira fase do nacional da segunda divisão de futebol feminino, o FC Famalicão goleou, 0-5, o Leixões.
Telma Pereira, Catarina Pinto, Sofia Almeida, Filipa Manso Preto e Diana Meriva marcaram os golos famalicenses.
A uma jornada do final da primeira fase, as famalicenses subiram ao quinto lugar, com 8 pontos e no próximo jogo podem garantir um lugar entre as formações que vão lutar pela subida de divisão. O Tirsense, com 5 pontos, é o adversário. A decisiva partida joga-se a 6 de dezembro, em Famalicão.