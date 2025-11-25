Famalicão: Equipa feminina joga com o CF Benfica na Taça de Portugal

Como já tinha sido anunciado, o Município de Famalicão vai avançar com a requalificação da Escola Básica de Seide e, na última reunião de Câmara, foi anunciado que as obras arrancam no início de 2026.

Com um orçamento de 1,3 milhões de euros, o projeto prevê a recuperação do edifício centenário existente, com ampliação, através da construção de um novo edifício com dois pisos, que se desenvolve como continuidade do espaço atual e com ligação ao edifício original pelo interior.

Estão previstas quatro salas de aula, salas de apoio, sala de professores, refeitório (com fabrico próprio de refeições), instalações sanitárias e sala de arrumos.

Já o espaço envolvente dos edifícios será reorganizado de forma a criar um recreio coberto, um recinto desportivo, uma horta pedagógica e espaços verdes.

Durante o decurso da obra, que está prevista arrancar no primeiro trimestre de 2026, as atividades letivas vão decorrer em instalações provisórias, localizadas num terreno contíguo à emblemática Casa de Camilo, atualmente utilizado como zona de estacionamento.

As instalações provisórias incluem quatro salas de aula, um espaço de refeitório polivalente, uma sala de professores, instalações sanitárias e área técnica.

Com um prazo de execução de 12 meses, a empreitada será assegurada pela empresa Fernando Silva & Cia, Lda.

Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão tem em curso várias intervenções, nomeadamente, no novo Centro Escolar de Brufe, a Escola Secundária Padre Benjamim Salgado (Joane), a Escola Básica n.º 1 Senador Sousa Fernandes (Vila Nova de Famalicão), e a Escola Básica nº 1 de Loureiro (Delães).