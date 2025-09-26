Famalicão: Equipa feminina joga este sábado a partida em atraso da 1.ª jornada

Na passagem dos 150 anos da estação, a freguesia de Nine já tem um monumento de homenagem aos ferroviários. A inauguração foi na quarta-feira com a presença do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, e do presidente da Junta, Paulo Oliveira.

O monumento é a ligação entre a peça colocada à entrada da estação ferroviária e a rotunda em frente, onde estão assinaladas 14 datas marcantes numa linha cronológica – desde 1862, quando foi iniciado o estudo da ligação da via férrea, até 2025, ano em que se comemoram os 150 anos da primeira viagem de comboio na linha do Minho.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, «a ferrovia foi determinante para o crescimento da freguesia e continua a ser essencial pela mobilidade que garante às cidades da região. Foi emprego para muita gente e motivo para muitos se fixarem aqui, fazendo crescer o território».

O presidente da Junta, Paulo Oliveira, referiu-se também à importância da estação ferroviária para a freguesia. «É uma ligação muito forte e são muitos os que estamos aqui a homenagear», frisou.

Nas datas históricas inscritas no monumento há a de 1875, de inauguração da Estação de Nine, mas também outras marcantes como a de 1936, ano das grandes obras na gare, assim como 2004, ano da duplicação e eletrificação da linha do Porto até Braga.