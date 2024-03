Famalicão: Equipa feminina quer «fazer um bom jogo e somar os três pontos» diante do Torreense

O Team Transfradelos marca presença no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com três carros. As Toyota Hilux T1+ de Tiago Reis, a Toyota Hilux do grupo T1 de Edgar Reis e o Can Am, da categoria Challenger, de Daniel Silva. Os três pilotos estão na linha de partida na prova de abertura, a Baja TT Montes Alentejanos, que se disputa até domingo

Tiago Reis, campeão nacional absoluto, parte com a ambição de lutar pelos primeiros lugares e dar o melhor nesta primeira prova do CPTT. Edgar Reis, com Tiago Neves, numa Toyota Hilux T1, inicia a quarta temporada no CPTT. «Estamos com muita expetativa de perceber o ritmo com que estamos, mas com muita confiança em começar bem e fazer uma temporada positiva».

O outro carro do Team Transfradelos é conduzido por Daniel Silva, que vai estar acompanhado de Hugo Lopes, com um Can Am T3, agora designada de categoria Challenger. Daniel Silva quer fazer melhor que no último ano.