Famalicão: Equipa feminina recebe o Vilaverdense

O deputado do PSD defendeu, junto da Ministra da Saúde, a requalificação e ampliação do Hospital de Famalicão. «Só dessa forma conseguirá melhorar as suas respostas, alargar a oferta das mesmas e reforçar a capacidade já instalada», frisou.

A temática foi abordada na audição de especialidade da Ministra da Saúde, no âmbito da apreciação da Proposta do Orçamento do Estado para 2025, esta terça-feira, 12 de novembro.

Jorge Paulo Oliveira recordou à governante que já existe um projeto de expansão e de reorganização dos serviços desta unidade hospitalar, e que consta do Plano Diretor do Hospital. Inclusive, o deputado do PSD sublinhou que o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave já entregou à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde o respetivo Plano de Financiamento para suportar estas obras.

«A requalificação e ampliação do Hospital de Vila Nova de Famalicão, também conhecido por Hospital de São João de Deus, não servirá apenas este município, pois a sua área de intervenção estende-se, igualmente, aos municípios de Santo Tirso e da Trofa», explicou à Ministra.